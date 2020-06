Bürgerstiftung unterstützt Leseprojekt Antolin auch in Zukunft weiter

Die Bürgerstiftung Mengen hat 1000 Euro für die Neuanschaffung von Büchern und E-Books, bevorzugt für die Klassenstufen 5 bis 10 an die Stadtbücherei gespendet und möchte gern auch die Antolin-Jahresgebühr weiterhin übernehmen. Das teilen Bücherei und Bürgerstiftung in einer Pressemitteilung mit. „Wir hoffen, dass damit die Lesefreude der Kinder und Jugendlichen gerade in der bestehenden Situation weitere Unterstützung erfährt“, wird Sonja Goeze von der Bürgerstiftung zitiert.

Seit Herbst 2019 sind sowohl einzelne Kinder und Jugendliche als auch Schulklassen in das Antolin-Projekt der Stadtbücherei und der Bürgerstiftung eingestiegen. Das Gymnasium Mengen hat diesbezüglich sogar einen schulinternen Wettbewerb der Klassen 5 bis 8 ausgeschrieben, an dessen Ende den fleißigsten Lesern Gutscheine in Aussicht gestellt werden.

Antolin schafft Anreize zum Lesen. Auf www.antolin.de werden Quizfragen zu Kinder- und Jugendbüchern gestellt, die man in der Stadtbücherei Mengen ausleihen kann. Für jede richtig beantwortete Quizfrage verdienen sich die Teilnehmer Lesepunkte. Derzeit sind neun Schulklassen und 55 Einzelpersonen beim Antolin-Projekt angemeldet und wetteifern um die höchste Punktezahl.

Am 14. September endet die erste Antolin-Runde. Wer bis dahin mindestens 1000 Punkte (1.-4. Klasse) oder 1500 Punkte (5.-10. Klasse) erreicht hat, darf auf jeden Fall mit einer Urkunde rechnen. Sachpreise winken den Teilnehmern mit der höchsten Punktezahl. Attraktive, altersgerechte Sachpreisspenden werden hierfür gerne zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei entgegengenommen.