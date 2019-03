Bürgerstiftung stattet Hallen mit Defibrillatoren aus

Die Bürgerstiftung Mengen hat drei Defibrillatoren finanziert, die in der Ablachhalle, der Mehrzweckhalle in Blochingen und dem Bürgerhaus in Ennetach installiert wurden und vier weitere, mit denen der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mengen ausgestattet wird. „Die Geräte helfen im Notfall, Leben zu retten und können auch von Laien bedient werden“, sagt Joachim Gäbele, der Vorsitzende der Bürgerstiftung.

Rund 10 000 Euro hat die Stiftung in die Anschaffung investiert. „Gerade dort, wo sich viele Leute aufhalten, in den Hallen und auf Veranstaltungen, bei denen das DRK den Sicherheitsdienst übernimmt, sollten Defibrillatoren in Reichweite sein“, findet Patrick Remensperger, der Kassierer der Stiftung. Im Stiftungsvorstand hätten alle Mitglieder diese Investition für sinnvoll erachtet. „Unser Tätigkeitsgebiet ist auf Mengen und seine Teilorte beschränkt und wir wollen nicht die Aufgaben übernehmen, die eigentlich die Stadt oder der Landkreis erfüllen müssen“, sagt Gäbele. Defibrillatoren gehörten nicht zur Pflichtausstattung von Hallen, würden aber ja im Notfall allen Bürgern helfen.

Dass jemand mit Herzversagen plötzlich zusammenbricht, das hat auch Wolfgang Eberhart in Ennetach schon erlebt. „Es ist gut, wenn es in einer Versammlungsstätte wie dem Bürgerhaus und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportplatz einen Defibrillator gibt, den auch Laien einfach bedienen können“, sagt er. Gerade bei privaten Festen oder dem Fußballtraining seien ja nicht immer ausgebildete Sanitätskräfte anwesend. Wenn jetzt jemand seine Hochzeit im Bürgerhaus feiert, bekomme er bei der Sicherheitseinweisung nicht nur den Raum mit Liege und Erste-Hilfe-Zubehör, sondern auch den Defibrillator gezeigt. „Das Gerät gibt dem Ersthelfer genaue Sprachanweisungen, damit dieser weiß, welche Schritte als nächstes für eine Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Herzdruckmassage notwendig sind“, sagt Remensperger. Seit einigen Jahren würde die Handhabung auch in Erste-Hilfe-Kursen vorgestellt werden. „Wir werden sie unseren Übungsleitern auch noch ans Herz legen“, sagt Joachim Gäbele, der auch Vorsitzender des Ennetacher Sportvereins ist. „Jeder sollte die Scheu vor dem Gerät verlieren.“

Ausschüttung variiert

Nicht in jedem Jahr kann die Bürgerstiftung so große Investitionen machen. „Wir dürfen nur die Erträge ausschütten, die unser Stiftungskapital abwirft“, sagt Remensperger. Hinzu kommen Spenden, die zur direkten Ausgabe bestimmt und nicht als Zustiftungen gedacht sind. „Die Summe, die uns dann zur Verfügung steht, variiert von Jahr zu Jahr.“

Im Vorstand wird dann über verschiedene Anfragen und Vorschläge diskutiert und geprüft, ob ein Projekt auch gemeinnützig genug ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Stiftung bereits Sprachkurse, die Flüchtlingshilfe, die Nachbarschaftshilfe, Kindergärten, Spielzeuge auf öffentlichen Flächen und andere soziale Projekte in der Stadt und manchmal auch Einzelpersonen unterstützt. „Ob wir unseren Stiftungszweck erfüllen, wird vom Regierungspräsidium und dem Finanzamt überwacht“, so Gäbele.