Bürgermeister nehmen sich Bedenkzeit

„Es ist ein bisschen merkwürdig“, sieht Bürgermeister Peter Rainer dem Besuch des Verteidigungsministers am kommenden Dienstag mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn er und seine Bürgermeisterkollegen wurden nicht etwa vom Verteidigungsministerium zu de Maizières Visite bei der 10. Panzerdivision in Sigmaringen eingeladen. Gastgeber ist der Kommandeur der 10. Panzerdivision.

Die Chance über die Schließung der Oberschwaben-Kaserne zu sprechen, kommt Bürgermeister Rainer nach dem bereits Ende Oktober gefallenen Entschluss die Oberschwaben-Kaserne, aber auch die Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen zu schließen, eindeutig zu spät. „Ich sehe keinen Sinn in dem Gespräch“, so Rainer.

Die Entscheidung über die Zukunft der Kasernen in der Region „wurden getroffen ohne unsere Beteiligung.“ Die Charme-Offensive der Bürgermeister zum Erhalt der Oberschwaben-Kaserne fand bei Verteidigungsminister de Maizière wenig Gehör. „Darum sehe ich das kritisch“, so Rainer über den Besuch des Ministers. Er habe nicht vor „als schmückendes Beiwerk“ teilzunehmen und hätte sich zumindest gewünscht, dass die Öffentlichkeit Anteil an dem Besuch hat. Die Öffentlichkeit ist zum Podiumsgespräch aber nicht zugelassen. „Das nützt mir als Bürgermeister von Hohentengen erst mal gar nichts.“

Damit das Gespräch mit dem Verteidigungsminister nicht den Status einer Alibiveranstaltung bekomme und die Begründung des Ministers für die Standortschließungen in Hohentengen und Sigmaringen nicht am runden Tisch der Teilnehmer verhallen, „sollte die Öffentlichkeit, das auch aus seinem Mund hören“, hält Bürgermeister Rainer die Beteiligung der Presse für ganz wichtig.

Rathauschefs beraten sich

Die Bürgermeister aus Mengen, Hohentengen und Sigmaringen wollten sich am Mittwoch abstimmen und dann entscheiden, ob sie der Einladung folgen werden oder nicht. „Wir müssen es uns noch durch den Kopf gehen lassen“, erklärte Bürgermeister Stefan Bubeck auf Anfrage der SZ, dass die Bürgermeister sich einen weiteren Tag Bedenkzeit nehmen. Auch, um keinen politischen Fehler zu begehen.

Was die Beteiligung der Öffentlichkeit angeht, sind sich die Bürgermeister einig: „Wenn wir hingehen, dann gibt es auf jeden Fall danach ein Pressegespräch und auch wenn wir nicht hingehen, werden wir das in einer Pressemitteilung bekannt geben und unsere Gründe nennen“, versprach Bubeck.