Bürgermeister ehrt langjährige Mitarbeiter

Bürgermeister Stefan Bubeck hat im Rahmen einer Feierstunde am Nikolaustag Mitarbeiter für ihre langjährige Dienstzeit ausgezeichnet und ihnen für ihre Tätigkeit bei der Stadt Mengen gedankt. Gleichzeitig verabschiedete er Kollegen, die im Laufe des Jahres in den Ruhestand gegangen sind oder bei denen dieses Ereignis kurz bevorsteht.

Auf eine 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst kommt Hauptamtsleiterin Sabine Reger. Auf eine 30-jährige Zugehörigkeit zur Stadt Mengen können Wolfgang Röhm (Mitarbeiter des Hauptamts), Andrea Waldraff (Mitarbeiterin der Stadtwerke), Helmut Müller und Monika Etter (beide Lehrkräfte der Musikschule) zurückblicken. Für ihre 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und gleichzeitig bei der Stadt Mengen wurden Daniela Dittmann(Erzieherin im Kindergarten Rulfingen), Anja Keck und Andrea Jakob (beide Reinigungskräfte im Kindergarten Mengen), Josefine Kniesel (Reinigungskraft der Anlagen Ennetach) sowie Martin Zülsdorf (Hausmeister der Sonnenlugerschule) geehrt. Ebenfalls sein 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst durfte Franz Haag (Mitarbeiter der Stadtkasse) feiern.

Im Anschluss an die Ehrungen verabschiedete Bürgermeister Bubeck drei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand. Hans Fluhr (Mitarbeiter der Kläranlage), Alfons Schelkle (Mitarbeiter des Bauhofs ) sowie Christa Verdano (Reinigungskraft des Rathauses Ennetach) begeben sich in die Rente.