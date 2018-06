Bürger helfen bei der „Entrümpelungsaktion“

Die Bürger sind dem Aufruf von Bürgermeister Lothar Fischer gefolgt: 14 Helfer kamen am Samstagmorgen zur ersten „Entrümpelungsaktion“ in den Fruchtkasten. Es wird damit begonnen, die alten Verrohrungen der Kornverteilung der ehemaligen Brauerei zu demontieren. Mit viel Engagement und Freude am schönen Gebäude haben die Bürger angepackt. „Die Eigenleistung ist notwendig, um unser großes Projekt zu stemmen“, erklärte Bürgermeister Fischer.

Die Helfer arbeiteten mit Elan und guter Laune. „Die Arbeit daheim stelle ich heute hinten an“, erklärte ein Helfer. „Der Fruchtkasten ist uns wichtig, es wäre schade, wenn er zusammenfallen würde“, sagte ein anderer. Jetzt sei vieles angestoßen worden, deshalb engagiere er sich. Einer der Helfer habe zunächst gedacht, der Aufruf sei ein Scherz. Er sei vorsichtig zum Fruchtkasten hinaufgegangen, doch als gesehen habe, dass mehrere Bürger da sind, habe er sich gefreut. „Wenn die Gemeinschaft etwas tut, dann helfe ich auch mit“, sagte er. Außerdem habe es ihn interessiert, das Gebäude von innen zu sehen.

Das ausgeklügelte Rohrsystem wurde von der Brauerei eingebaut, um das Korn auf die Geschosse zu verteilen, zu trocknen und zu lagern. Es sind die Einbauten aus dem 20. Jahrhundert für die letzte Nutzung des Gebäudes. Nachdem der Turm abgebrochen und der Fruchtkasten auf seine ursprüngliche Gestalt zurückgebaut worden ist, wird nun im Inneren des Gebäudes die Herstellung des früheren Zustandes angestrebt. Zur Brauerei-Zeit wurde das Korn im Gewölbe angeliefert. Mit einem Elevator wurde es 27 Meter bis unter Dach hochgezogen. Vor dort wurde es in waagrechten Kanälen über die Breite des Gebäudes transportiert und in die unteren drei Stockwerke über die Rohre geführt. Auf jedem Stockwerk sind am Rohrsystem Schieber, um das Korn über die Fläche zu verteilen. Das Verteilen des Korns war auch aus statischen Gründen wichtig.

Die Rohre sind stumpf auf einander gestellt und mit Halterungen festgemacht, so dass der Abbau unkompliziert ist. Die Bürger standen auf Leitern und nahmen die Rohre von oben ab. Nach und nach wurde der Stapel der Rohre auf dem Boden größer. In den befreiten Bereichen zeigte sich, wie schön die Räumlichkeiten des Gebäudes sind. Die Kornverteilungsanlage ist umfangreich: Es wird mehrere Einsätze brauchen, um sie komplett abzubauen.