Bücherei soll die Hauptstraße hinaufziehen

Die Stadtbücherei Mengen soll ein Stück die Hauptstraße hinaufziehen und sich in den Räumen des ehemaligen Quick-Schuhgeschäfts einrichten. Das ist zumindest der Beschlussvorschlag, den die Stadtverwaltung den Gemeinderäten in den Sitzung am kommenden Dienstag unterbreiten will. Mit dem Eigentümer ist man sich über notwendige Sanierungsmaßnamen und Mietkonditionen einig geworden, ein auf die vorhandene Fläche abgestimmtes Raumkonzept erarbeitet worden.

Nachdem der Alte Fuchs im März 2014 wegen unzureichenden Brandschutzes geschlossen werden musste, sind Stadtbücherei und Volkshochschule in den Räumen in der Hauptstraße 51 untergebracht worden. Eigentlich war dies nur als Übergangslösung gedacht, weil die Räume mit 110 Quadratmeter viel zu klein für einen vernünftigen Büchereibetrieb sind. Der Deutsche Bibliotheksverband empfiehlt für eine Stadt in Mengens Größenordnung einen Flächenbedarf von 600 Quadratmetern (ausgegangen wird von zwei Medieneinheiten pro Einwohner und je 10 000 Einheiten ein Bedarf von 300 Quadratmetern).

Aus der Sitzungsvorlage für Dienstag geht hervor, dass die Verwaltung nach einem Vergleich mit umliegenden Büchereien und mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung nach Flächen in einer Größenordnung von rund 400 Quadratmetern gesucht hat. Dabei wurden städtische Gebäude genauso auf ihre Eignung untersucht wie ein Neubau oder die Anmietung passender Flächen. Weil Kurse der Volkshochschule weiterhin in städtischen Räumen stattfinden sollen – dafür war ja unter anderem auch der neue Mehrzweckraum im Kinderhaus vorgesehen gewesen – sind hier nicht zwingend weitere Flächen notwendig, da Büchereileiterin Monika Hapke in Personalunion für die Volkshochschule zuständig ist.

Verhandlungen mit Vermieter

Bei der Klausurtagung des Gemeinderats Ende vergangenen Jahres sind die Alternativen vorgestellt worden. „Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung ein Konzept für die Bücherei erstellt und zur Anmietung der Ladenräume in der Hauptstraße 77 Verhandlungen mit dem Vermieter aufnimmt“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Gemeinsam mit der Fachberatungsstelle des Regierungspräsidiums für Büchereien habe die Verwaltung ein Konzept für die Bücherei und ein Raumprogramm für die anvisierten Flächen erstellt. Beides soll in der Sitzung am Dienstag vorgestellt werden.

Die Gespräche mit dem Eigentümer sind insoweit erfolgreich verlaufen, dass man sich auf bauliche Maßnahmen und Mietkonditionen verständigt habe. Laut Vorlage ergibt sich für die Stadt Mengen ein Investitionsbedarf von rund 215 000 Euro, die laufenden Miet-, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten würden bei Umsetzung der Pläne von bisher rund 30 600 Euro auf 77 200 im Jahr ansteigen. Die Gemeinderäte werden nun das Konzept und die anfallenden Kosten diskutieren und abwägen müssen, ob ein Umzug in die größeren Räumlichkeiten infrage kommt.