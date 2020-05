Bücherei bietet auch Lieferservice an

Die Stadtbücherei Mengen ist wieder geöffnet und bietet zudem ab sofort einen Lieferservice für Medien an. Egal ob Bücher, Hörbücher, DVDs, Tonies oder Zeitschriften – die gewünschte Medientasche wird innerhalb Mengens und seiner Teilorte direkt bis an die Haustür geliefert. Die Medien werden entweder per Fahrrad oder mit dem E-Auto der Stadt Mengen ausgeliefert.

Unterstützung erhält die Bücherei von drei Mitarbeitern des Kinderhauses Mengen, die unter Einhaltung der Kontakt- und Sicherheitsbestimmungen den Lese- oder Hörstoff vorbeibringen. Die farbenfrohen Taschen inklusive eines kleinen Geschenks werden vom Gaggli Nudelhaus Mengen beigesteuert.

Und so funktioniert es: Man recherchiert im Online-Katalog der Stadtbücherei Mengen unter https://open.rz-kiru.de/mengen/Willkommen.aspx nach den gewünschten Medien. Oder die die Mitarbeiter der Bücherei stellen eine Medientasche nach Wunsch zusammen – egal ob Bücher eines bestimmten Autors oder eines bestimmten Genres (Krimi, Familie, Historisches, Bilderbücher). Insgesamt können maximal zehn Medien bestellt werden. Voraussetzung ist ein gültiger Büchereiausweis.

Bestellungen sind telefonisch unter der Nummer 07572/607670 oder per E-Mail buecherei@mengen.de unter Angabe des Namens und der Nummer des Leseausweises möglich Die Medien werden dienstags im Zeitraum von 9.30 bis 11.30 Uhr oder donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr vor die Haustür gebracht. Man sollte in diesem Zeitraum anwesend sein, wenn man etwas bestellt hat. Medienrückgaben sind im Lieferservice nicht enthalten, sondern beispielsweise über die Außenrückgabe möglich.

Die Bücherei teilt außerdem mit, dass Medien gesäubert und erst nach einer Lagerzeit von einer Woche wieder entliehen werden.