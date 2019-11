Bücher aus zweiter Hand sind der Renner

Der Ennetacher Bücherflohmarkt erwies sich am vergangenen Sonntag als wahrer Publikumsmagnet. Mochte es am Wetter liegen oder woran auch immer, so viele Besucher wie in diesem Jahr hatte das Bücher- Schnäppchenparadies in Ennetach noch nie.

Bereits zum elften Mal organisierte die Turnabteilung des Sportverein Ennetach den Bücherflohmarkt im Bürgerhaus. Über 70 Verkäufer waren gekommen um ihre gelesenen Bücherschätze feilzubieten. Viele davon sind von Anfang an dabei und nicht wenige haben ihren Platz bereits schon im letzten Jahr fest reserviert. Für die Käufer, die sich schon geraume Zeit vor der Öffnung um 13.30 Uhr vor dem Bürgerhaus Ennetach einfanden, gab es dann auch ein reiches Angebot an Büchern jedweden Genres. So wechselten Krimis, Familienromane, Kinderbücher oder auch antiquarische Raritäten die Besitzer, oft begleitet von guten Tipps oder besonderen Leseempfehlungen der Verkäufer.

„Die Atmosphäre auf unseren Bücherflohmarkt ist immer eine ganz Besondere“, sagte Ruth Koch vom Organisationsteam. Alle Helfer des Teams freuen sich auf dem Bücherflohmarkt und im Lesercafé zu arbeiten. Wen wundert es, schließlich sind hier Bücherfreunde unter sich. Und so steht natürlich für die Organisatoren fest, dass der Bücherflohmarkt auch im nächsten Jahr wie gewohnt stattfinden wird. Viele Tische sind schon wieder im Voraus reserviert und der Termin steht auch schon fest: der zwölfte Ennetacher Bücherflohmarkt findet am 15. November 2020 statt.