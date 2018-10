Bäume stürzen unter Schneelast um

Der rasante Wetterumschwung in der Nacht zum Sonntag mit starken Schneefällen hat dafür gesorgt, dass im Stadtgebiet Mengen zahlreiche Laubbäume, die zusätzliche Schneelast auf den Blättern nicht verkraften konnten und umstürzten. Die Feuerwehr Mengen war am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr deswegen mehrfach im Einsatz. An insgesamt 15 Einsatzstellen mussten umgestürzte Bäume beseitigt oder in die Fahrbahn ragende Bäume umgesägt werden. Während der Einsatzmaßnahmen kam es immer wieder vor, dass erneut Bäume umstürzten. Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse und der zusätzlichen Gefahr fuhren die Verkehrsteilnehmer zum Teil mit hoher Geschwindigkeit durch die Waldgebiete. Die Feuerwehrleute empfehlen dringend, die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen, um bei einer Gefahrensituation entsprechend bremsen zu können.