An einem Parkplatz für die Zielfingen Seen am Ortseingang von Zielfingen ist am Samstagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr ein VW Sharan stark beschädigt worden. Laut Polizei hat der Täter eine Scheibe des Autos eingeschlagen und eine Handtasche mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/48 20 in Verbindung zu setzen.