Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Unfall am Freitagabend in Mengen entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, war eine 57-jährige Fiat-Fahrerin gegen 19.30 Uhr von Blochingen kommend in Richtung des Kreisverkehrs beim Penny-Supermarkt unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines 44-jährigen Opel-Fahrers.