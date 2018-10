Autor schildert tierische Katastrophen

Vor einer fünften Klasse des Mengener Gymnasiums hat Autor Hans-Jürgen Feldhaus sein Buch „Zwei Checker, kein Plan“ in der Stadtbücherei vorgestellt. Außerdem beantwortete er Fragen und versah Autogrammkarten mit kleinen Bildern und seinem Namen.

Hans-Jürgen Feldhaus berichtete in der Bücherei von Quinn Taylor – einem Macher, einem Checker. Dumm nur, dass dieser im fünften Stock auf dem Balkon eines baufälligen Hochhauses steht und die Balkontür von außen nicht öffnen kann. Drinnen im Wohnzimmer liegt Spencer, der Hund seiner Tante. Auch der kann ihm natürlich nicht helfen. Dennoch klopft Quinn immer wieder verzweifelt an die Tür.

Wie er überhaupt in diese peinliche Situation geraten konnte – auch das enthüllte Hans-Jürgen Feldhaus während seiner Lesung. In seinem Buch schildert er aber noch weitere Katastrophen, in die sich Quinn und Spencer bringen – immer abwechselnd aus Jungen- und Hundesicht. Dabei kamen die witzigen Schilderungen des Vierbeiners bei Feldhaus’ jungem Publikum am besten an.