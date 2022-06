Autonomes Fahren und Fliegen stehen im Fokus

Auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwabenkaserne findet am Mittwoch, 22. Juni, ab 17 Uhr ein gemeinsamer Unternehmerdialog der Stadt Mengen und der Gemeinde Hohentengen zu den Themen autonomes Fliegen und autonomes Fahren unter dem Motto „Flight-by-Wire meets Drive-by-Wire“ statt.

Kommunen laden gemeinsam ein

Aufgrund der jeweils positiven Entwicklungen, sowohl am Flugplatz Mengen-Hohentengen sowie auf dem Areal der ehemaligen Oberschwabenkaserne, lädt die Stadtverwaltung Mengen in diesem Jahr zusammen mit der Gemeinde Hohentengen alle ortsansässigen Unternehmen zu einem gemeinsamen Unternehmerdialog der beiden Wirtschaftsstandorte ein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervor.

Kontakte pflegen und Fachgespräche führen

Die Resonanz der vergangenen Unternehmerdialoge sei überaus positiv gewesen, heißt es. Die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und untereinander kennenzulernen wurde von allen Teilnehmern gerne wahrgenommen. Neben der Kontaktpflege biete die Veranstaltung auch die Gelegenheit zu Fachgesprächen und zu einem Austausch mit den Verwaltungen und den Stadt- und Gemeinderäten.

Start mit Hausmesse

Bereits ab 17 Uhr gebe die vorgelagerte Hausmesse mittels Vorführmodellen und Testfahrten einen Eindruck zum aktuellen Entwicklungsstand im Bereich des autonomen Fahrens und autonomen Fliegens. Der Beginn des eigentlichen Unternehmerdialogs mit Impulsvorträgen und gemeinsamen Ausklang ist auf 19 Uhr angesetzt.

Regio-Airport ist Testfeld

„In den letzten Jahren konnte sich der Regio-Airport zu einem bedeutenden Standortfaktor für unsere Region entwickeln“, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere aufgrund der technischen Voraussetzung für Nacht- und Instrumentenflug und der Möglichkeit internationaler Verzollung gewinne er zunehmend an Attraktivität für Geschäftskunden aus einem weiten Umkreis.

Vom Regio Airport starten Drohnen der Universität Stuttgart. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Seit 2019 ist der Regio Airport zudem Heimatflughafen für das Testfeld für „elektrisches und autonomes Fliegen in Baden-Württemberg“ der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Stuttgart. Die Organisatoren des Unternehmerdialogs freuen sich daher sehr, dass Professor Walter Fichter, der Leiter des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung, und Jörg Menge, Geschäftsführer der Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH, Einblicke in die Entwicklungen des autonomen Fliegens geben werden.

Impulsvortrag von Roland Arnold

Als Referenten für den Impulsvortrag zum Thema autonomes Fahren konnte Roland Arnold gewonnen werden. Arnold ist Gründer und Geschäftsführer der Paravan GmbH sowie der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG mit Sitz in Pfronstetten-Aichelau. Seit dem Start im Jahr 1997 habe sich Paravan zum Innovationsführer für hoch individuelle behindertengerechte Fahrzeuglösungen entwickelt. Mit der Drive-by-Wire-Technologie Space Drive hat das Unternehmen ein bisher einzigartiges und mehrfach ausgezeichnetes digitales Fahr- und Lenksystem entwickelt, dass weit über den Anwendungsbereich der Firma große Potentiale aufweist. Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit dem Automobilzulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach die Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG als Joint-Venture gegründet – mit der Zielsetzung, die Zukunft des autonomen Fahrens aktiv mitzugestalten.

Roland Arnold, der Geschäftsführer von Paravan, wird die Pläne für den New Mobility Campus vorstellen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Einblicke in Pläne für New Mobility Campus

Roland Arnold engagiert sich bereits seit 2021 für die Weiterentwicklung der ehemaligen Oberschwaben-Kaserne zum New Mobility Campus. Dieser soll zu einer interdisziplinären Test- und Entwicklungsplattform für Fahrzeughersteller, Zulieferer, Start-ups und Hochschulen aus dem gesamten automobilaffinen Südwesten ausgebaut werden. Roland Arnold wird im Rahmen seines Vortrags exklusive Einblicke in die Entwicklung des New Mobility Campus bieten und dessen Bedeutung für die konkrete Umsetzung des autonomen Fahrens erläutern.

Auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen sollen Testfelder für autonomes Fahren entstehen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Interessierte Unternehmer und Unternehmerinnen können sich bis Mittwoch, 15. Juni, per E-Mail an manuel.kern@mengen.de für die Veranstaltung anmelden. Für Rückfragen steht der Wirtschaftsförderer der Stadt Mengen, Manuel Kern, unter Telefon 07572/607530 zur Verfügung.