Auto streift 12-jährigen Jungen

Ein 12-jähriger Junge ist am Donnerstagnachmittag von einem unbekannten Autofahrer in der Rosenstraße in Mengen angefahren worden. Das teilt die Polizei mit. Der Junge überquerte gegen 15.45 Uhr von der Fuchsstraße kommend die Rosenstraße. Als er – seinen eigenen Angaben zufolge – die Straße bereits zur Hälfte passiert hatte, wurde er von einem dunklen Auto am Bein gestreift und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Autos fuhr weiter in Richtung Mittlere Straße, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Menschen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Telefon 07572/5071, zu melden.