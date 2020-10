Auto prallt gegen Verkehrsschild

Mit einem Verkehrsschild ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr ein Autofahrer kollidiert, der auf der Bundesstraße 311 bei Rulfingen von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilt, kam der 47-jährige Fahrer mit seinem Wagen aus Richtung Krauchenwies, als er im Bereich von einer Linkskurve gegen das Verkehrsschild am rechten Straßenrand prallte. Er und sein Mitfahrer blieben unverletzt, an seinem VW Touran entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Da zudem Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr zum Abbinden der Flüssigkeiten und Säubern der Straße im Einsatz.