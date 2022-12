Auto prallt gegen einen Baum

Unachtsamkeit vermutet die Polizei als Ursache für einen Unfall, zu dem es am Dienstagmorgen auf der L268 bei Habstahl gekommen ist. Gegen 7.30 Uhr verlor eine Nissan-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass dies gegen einen Baum prallte. Der Wagen kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, beim Gegensteuern geriet er ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem Baum. Glücklicherweise zog sich die Fahrerin bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus ihrem Fahrzeug befreit hatten. An dem Nissan entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro.