Auto prallt gegen Baum

Zu einen Unfall mit einer Leichtverletzten ist es in der Nacht auf Freitag in Mengen gekommen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Mengen mitteilt war eine Autofahrerin gegen 0.45 Uhr auf dem Edelbrunnenweg von Ennetach in Richtung Scheer unterwegs. Beim Bahnübergang Hipfelsberg kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Sitzbank und einen Baum. Durch den Aufprall wurde die Bank komplett zerstört und das Auto erheblich deformiert. Zur schonenden Rettung der Fahrerin musste von der Feuerwehr die Fahrertüre mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Die Fahrerin konnte mit leichten Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben werden.