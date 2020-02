Auto gerät während der Fahrt in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Mengen ist am Samstag gegen 23 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Landstraße in Richtung Hohentengen gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, war ein Mercedes während der Fahrt in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum im Vollbrand und das Feuer griff auf den Innenraum über. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden.