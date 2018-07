Ein Autofahrer hat am am Mittwoch, 18. Juli, gegen 20 Uhr, in der Wilhelmiterstraße in Mengen einen Rollator gefahren und ist davongefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, so die Polizei. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken sei der unbekannte Autofahrer gegen den vor einer Gaststätte abgestellten Rollator gefahren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mengen unter der Telefonnummer 07572/50 72 entgegen.

