Auto überschlägt sich mehrfach

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat sich mit diesem mehrfach überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 7 Uhr mit seinem Audi auf der Landesstraße 268 in Richtung Mengen unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich der Wagen auf einer Strecke von etwa 150 Metern mehrfach. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi, an dem ein Totalschaden von rund 5000 Euro entstand, wurde mit von einem Abschleppdienst abtransportiert. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mengen sicherten die Unfallstelle während der ärztlichen Erstversorgung und der Unfallaufnahme ab.