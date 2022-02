Auszubildende der Firma Knoll besuchen die Realschule Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auszubildende der Firma Knoll haben ihr Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten, die die Firma bietet, an der Realschule in Mengen präsentiert. Clemens Sproll, zuständig für die Berufsorientierung an der Realschule Mengen, hat den Besuch organisiert und begleitet. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 hörten einen spannenden und kurzweiligen Vortrag über das Unternehmen und die Unternehmenskultur beim Maschinenbauer aus Saulgau. Außerdem präsentierten die vier Auszubildenden die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Firma Knoll und ihre persönlichen Werdegänge.

Gegenseitige Besuche und Expertenvorträge sind Teil der langjährigen Bildungspartnerschaft zwischen der Realschule Mengen und dem Unternehmen Knoll aus Bad Saulgau.