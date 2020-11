Austausch ist trotz der Beschränkungen möglich

Der neue Mehrgenerationentreff ist am 2. Oktober geöffnet worden und seitdem von der Bevölkerung gut angenommen worden. Das teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit. Ob Kaffeenachmittag, Handarbeitsabende, Spieletreffs mit Binokel und Co. oder Englischstammtisch – die Projektgruppe hatte bereits in den ersten Wochen ein buntes Angebot zusammengestellt. Doch allen ist klar: Gesundheit geht vor. Und so das hat Team großes Verständnis für die neuen Verordnungen zur Eindämmung der Corona Pandemie. Auch der Offene Treff wird im November geschlossen bleiben.

Zu einem guten Wohlbefinden gehört aber der Austausch mit anderen Menschen. Deshalb hat die Projektgruppe spontan einen Blumenstrauß an Alternativangeboten zusammengestellt:

Der Einkaufs- und Besorgungsdienst, der bereits im März/April erfolgreich angeboten wurde, wird wieder aktiviert. Außerdem bietet das Mehrgenerationenhausteam individuelle Gesprächsmöglichkeiten an. Wer mag, kann sich für ein persönliches Gespräch im Offenen Treff anmelden. Genauso ist es aber auch möglich, sich mit einer Person aus dem Team zu einem Spaziergang zu verabreden. Diese Angebote werden unter strenger Einhaltung der jeweils gültigen Coronaverordnung durchgeführt. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept sorgt dabei für die Sicherheit der Nutzer und der Projektmitglieder.

Wem ein größerer Abstand zum Gegenüber wichtig ist, kann um ein Fenstergespräch bitten. Hierzu kommt ein Mitglied der Projektgruppe ans Haus und man kann sich durch das Fenster miteinander unterhalten. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit des Austausches am Telefon. Für die Fortsetzung des gerade begonnenen Englischstammtisches stellt der Verein s’Blochinger Wichtele eine digitale Austauschplattform zur Verfügung. Teilnehmen kann man über PC oder Notebook sowie telefonisch. Auch die digitale Sprechstunde wird über dieses Format weitergehen.

Für die Aktion „Blochingen leuchtet“ bittet die Projektgruppe die gesamte Bevölkerung um Unterstützung: Da in diesem Jahr die Martinsumzüge ausfallen, schlägt die Gruppe vor, dass in möglichst vielen Blochinger Fenstern, die zur Straße hin liegen, von Sonntag, 8. November, bis Freitag, 13. November, Laternen aufgehängt werden. Beleuchtet mit LED-Lichterketten oder LED-Laternenlichtern schaffen sie eine schöne Atmosphäre für einen Abendspaziergang durchs Dorf. Familien wird auf diese Weise eine Alternative zum Laternenumzug geboten und alle Kinder haben die Möglichkeit, ihre selbstgebastelten Laternen durch die beleuchteten Straßen zu tragen.