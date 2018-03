Aus einem Versprechen wird Ernst

In der jüngsten Probe des Musikvereins Rulfingen hat die Kapelle unerwarteten Besuchbekommen. Bauunternehmer Manfred Löffler stattete den Rulfingern einen Besuch ab. Aber er war nicht mit leeren Händen gekommen. Er hatte ein Versprechen an Dirigent Herbert Lutz eingelöst und dem Verein ein Instrument, genauer gesagt ein Tenorhorn, gespendet.

Dirigent und Bauunternehmer, die beiden kennen sich schon lange. Und so traf man sich auch beim Neujahrsempfang der Stadt Mengen in geselliger Runde. Wie Herbert Lutz es dann geschafft hat, Manfred Löffler dazu zu bringen, dass er dem Musikverein Rulfingen ein Instrument zu stiften, ist nicht mehr ganz nachvollziehbar. Auf alle Fälle erinnerte sich Löffler gut daran, dass er irgendwann zum Dirigenten gesagt habe: „Wenn Ihr ein Instrument braucht, dann kauft eines. Aber was Rechtes sucht Ihr Euch aus.“

Dem sind die Rulfinger gerne nachgekommen und hatten einige Instrumente zu Auswahl kommen lassen. Schließlich entschied man sich für ein Tenorhorn, das klanglich und baulich den Wünschen des Dirigenten und Norbert Lorenz entsprach, der es in Zukunft spielen wird. In der Probe am vergangenen Freitagabend war es dann soweit. Manfred Löffler konnte offiziell das Instrument übergeben. Das bewog Dirigent Herbert Lutz dazu, ihm dafür musikalisch mit dem Titel „Stets treu“ zu danken. „Früher hat es in der Wirtschaft geheißen: Kannst wiederkommen“, so Vorsitzender Ralf Lorenz. Dies gelte auch für Manfred Löffler. Er bedankte sich im Namen der Kapelle beim edlen Spender, auch für das kleine Präsent für jeden Musiker, das Löffler mitgebracht hat.