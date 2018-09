Auflehnen gegen Macht und Achtlosigkeit

Sänger Tobias Conzelmann hat mit einem Konzert am Samstagabend die Wintersaison in der Alten Kirche eröffnet. Nun wird es jeden Monat eine Veranstaltung auf der Kleinkunstbühne geben. Der Start war sehr gelungen, alle Stühle waren bis in die letzten Reihen besetzt. Auch an der Theke lehnten viele Leute. Die Stimmung war bestens.

Tobias Conzelmann hat sein Publikum längst gefunden, das ihm begeistert folgt. Mit seiner Band – Michael Sisto, Axel Neher und Leon Binder – spielte er eigene Lieder und Songs aus den der 60er- und 70er-Jahren. Sein jüngstes Album „Steine werfen, Asche säen“ war titelgebend für den Abend.

Conzelmann singt vom Leben: von Leid, Freude, Sehnsucht, Angst, Liebe, Protest. Er weiß von den dunklen Stunden. Er lehnt sich gegen Macht und Achtlosigkeit auf. Er will die Tage feiern. Er hat seine nachdenklichen Stunden. Es ist sein Ziel, das Publikum in ein Wechselbad der Gefühle mitzunehmen. So wird das Konzert schnell zu einem Fest und zwischendurch wird es ernst, ergreifend, bewegend. Den Höhepunkt des Abends gestaltet Conzelmann mit dem Balinger Rapper Kristian Verrengia, in der Szene als Don36 bekannt. Ganz unaufgeregt geht der Rapper mitten im rockigen Lied zur Bühne, klinkt sich in das Singen Conzelmanns ein und bringt Hip-Hop-Stimmung in die Alte Kirche.

Das nächste Stück, „Vergessen zu fühlen“, rappt Kristian Verrengia. Es wird zum Ereignis des Abends. Das sozialkritische Lied, die Nerven, die darin blank liegen, sind erschütternd. Mitten im Wohlstand der Zeit gibt es die Not, die sich als Sehnsucht nach Teilhabe und Angenommensein ausdrückt. Der packende Text und die eindringliche Stimme ziehen das Publikum in ihren Bann. Eine ganz besondere Atmosphäre macht sich in der Alten Kirche breit und entfaltet sich im Raum. Der Rapper trifft voll in die Seelen der Zuhörer. Und so lautlos wie er gekommen ist, verschwindet er nach dem Applaus auch wieder in die Dunkelheit der Nacht.

Von emotional bis humorvoll

Tobias Conzelmanns Lieder haben einen eigenen Klang, tragen eine eigene Handschrift. Der Abend mit ihm ist spannend und unterhaltsam. Immer wieder singt er einen mitreißenden Coversong und lässt die Stimmung steigen. Zwischendurch spricht er schwäbisch, wird einer zwischen den Vielen, und setzt mal emotionale Akzente, wenn er aus seinem Leben erzählt, mal humorvolle, wenn er mit den Musikern der Band als Kumpel spricht.

Seine Texte bewegen. Verse wie „Egal was wir tun, wir sind zu zweit und nicht zum Aufgeben bereit“, „Alles hat seine Zeit, alles braucht seine Zeit“, „Komm, wir fangen den ersten Sonnenstrahl“, „Komm wir nehmen unsere Masken ab“ zeugen von den vielen Stimmungen, die Conzelmann in seinen Liedern zum Ausdruck bringt. In schwierigen Zeiten fielen ihm die lustigsten Songs ein, verriet Conzelmann. „Schwierige Zeiten machen weiser, lebensfroher“, erklärte er. Und dieser Tiefgang spürt man in seinen Texten. Das Singen ist das Medium, mit dem der Sänger seinen Blick auf die Gesellschaft formuliert und gestaltet. Und da schlägt er die unterschiedlichsten Tonarten an: melancholisch, aufgewühlt, heiter, entrüstet.

Mit seinen Musikern lässt er die Klänge in den hohen Kirchenraum wachsen und erfüllt ihn. Von Rock ’n’ Roll über Balladen, von Pop zu Soul: Die Musiker wechseln souverän die Sprachen und die Genres und begeistern damit ihr Publikum. Man spürt, dass Conzelmann die Musik ernst nimmt, dass er sich darin entfaltet und sein Publikum beschenken will. Das hat er an diesem Abend in der Alten Kirchen großzügigst getan.