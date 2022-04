Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückgeblickt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch wenn das Jahr 2021 in Sachen Auftritte eher in die Rubrik Dornröschenschlaf einzuordnen war, konnte die Stadtkapelle bei ihrer Jahreshauptversammlung trotz Corona auf ein ereignisreiches 2021 zurückblicken. Sieben Auftritte und 24 Proben konnten durchgeführt werden.

Der Verein habe die Pandemie ohne größeren Schaden überstanden, freute sich Vorsitzender Klaus Voggel in seinem Grußwort. Obwohl coronabedingt nur wenig möglich war, konnten doch die Außenarbeiten im erweiterten Probelokal weitestgehend abgeschlossen und die Lüftungs- und Klimaanlage in Betrieb genommen werden.

Erstmals blickte Jonas Welte als neuer Schriftführer auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Neben zahlreichen runden Geburtstagen und dem in den Sommer verlegten Bürgerwachjahrtag samt Erstkommunion waren die erste Probe im Neubau und der Weihnachtsmarkt einer der Höhepunkte. Auch Freud und Leid lagen eng beieinander: Während man mit Karl Haile, Elmar Flaisch und Dieter Reutter von drei Ehrenmitgliedern Abschied nehmen musste, konnten mit Erwin Welte und Georg Bacher zwei neue hinzugewonnen werden.

Von enormen Bewegungen auf dem Vereinskonto konnte Kassier Volker Lutz berichten. Das Anbauprojekt sei gut verdaut und die Stadtkapelle stünde auch dank zahlreicher Spenden finanziell auf soliden Füßen.

Die neue Jugendleiterin Emma Voggel berichetete von etlichen Aktionen wie Kürbisschnitzen, Weihnachtsmarkt, Schnitzeljagd sowie der Erstellung eines Flyers und eines Vorstellungsvideos zur Gewinnung von Nachwuchsmusikern.

Auch wenn die Kameradschaft nicht gelitten habe, so doch die musikalische Qualität, konstatierte Dirigent Dr. Ralf Uhl. Zwei Jahre habe nicht richtig geprobt werden können, da gebe es noch einiges aufzuholen, um an bessere Zeiten anknüpfen zu können. Die 81 Musiker seien jedoch motiviert und er freue sich auf einige musikalische Herausforderungen in diesem Jahr. Mit Maifest und Heimattagen stünden Auftritte in Mengen an, aber auch außerhalb wird die Stadtkapelle die Stadt Mengen vertreten, so beim Großen Zapfenstreich in Reutlingen, bei den Heimattagen Baden-Württemberg in Offenburg und dem Festzug beim historischen Cannstatter Wasen in Stuttgart. Auch der RockHock findet dieses Jahr wieder statt.