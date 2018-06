Auf dem Reiserareal entsteht ein Fachmarktzentrum

Das Geheimnis ist gelüftet: Die ITG Immobilien Treuhand GmbH mit Sitz in Düsseldorf wird das Fachmarktzentrum auf dem Reiserareal bauen. 2013 ist das Jahr der Planung, 2014 wird gebaut und im Frühjahr 2015 soll Eröffnung sein. In diesem Gebäude werden definitiv ein Vollsortimenter und eine Drogerie untergebracht, weitere Händler im Bereich Kleidung und Schuhe kommen hinzu. Verhandlungen laufen noch. ITG-Projektleiter Werner Schödel und Bürgermeister Stefan Bubeck haben die Absichtserklärung unterschrieben und dem Projekt Reiserareal eine feste Basis gegeben.

Drei Investoren hatten sich um das Projekt in Mengen beworben. Der Stadtrat hat sich für die ITG entschieden. „Die Entscheidung ist auf sie gefallen, weil sie nach der Fertigstellung nachhaltig das Betreiben des Gebäudes verwaltet“, betont Bürgermeister Stefan Bubeck. Die Einzelhändler sind Vertragspartner der ITG.

Es gbit wieder einen Trend, in historischen Stadtkernen Fachmarktzentren zu bauen. Die Lage in unmittelbarer Nähe zur neuen Hauptstraße habe Charme, sagte Projektleiter Schödel. Das Reiserareal umfasst das Gebäude des früheren Edekamarkts, das Forsthaus und das ehemalige Möbelhaus König. Ziel des Projekts ist es, diesen früheren Einkaufsbereich wieder durch Handel zu beleben. Die in der Nachbarschaft ansässigen Händler und die neu angesiedelten Händler würden voneinander profitieren und die Kundenfrequenz werde steigen, prognostiziert Projektleiter Schödel.

Die Händler, die im Reiserareal angesiedelt werden, sollen Lücken im Sortiment der Stadt schließen. „Wir wollen keinen Verdrängungswettbewerb in der Stadt“, betont Bürgermeister Bubeck.

Die Auswahl der Einzelhändler und die Architektur des neuen Fachmarktzentrums werde auf den Standort Mengen individuell zugeschnitten, verspricht Projektleiter Schödel. Seit 30 Jahren plant, baut und verwaltet die ITG solche Projekte.

Die Planung, so der Projektleiter, werde unterschiedliche Aspekte mit einbeziehen. Ein Verkehrsgutachter wird sich die Verkehrsführung in diesem Bereich der Stadt genau anschauen und optimale Zufahrtswege ermitteln. Die Ruhestraße werde in einer Breite von 5,50 Meter für Radfahrer und Fußgänger durchgängig bleiben. Die jetzige Zufahrt zum Pflegeheim wird auf städtischem Grund leicht in Richtung Garten verschoben. Auf dem neuen Einkaufsareal werde es ausreichend Parkplätze geben.

Mit dem Kindergarten Sankt Maria werde es wegen der Straßengestaltung Gespräche geben. „Die derzeitige Situation ist Chaos für die Anwohner und ist nicht befriedigend. Eltern parken Straße und Einfahrten zu, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Dies wollen wir im Zuge dieser Planung für die Zukunft verbessern“, erklärt Bürgermeister Bubeck.

Lärmschutz werde ein wichtiges Thema der Planungen sein: Mit der Gestaltung der Anlieferung von Ware innerhalb eines Wohnquartiers hat die ITG Erfahrung. Werner Schödel. „Da werden bauliche Maßnahmen ergriffen.“ Den Anlieferungsbereich innerhalb des Gebäude einzurichten sei eine geeignete Maßnahme, um die Nachbarschaft vor Lärmemissionen zu schützen. Bürgermeister Bubeck verspricht: „Wir werden das Planungsverfahren für die Bürger und Anlieger transparent gestalten und sie möglichst früh einbeziehen.“.