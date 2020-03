Auf dem Recyclinghof gelten strenge Regeln

Wegen der sich ausweitenden Corona-Pandemie sind sämtliche öffentliche Einrichtungen der Stadt Mengen geschlossen worden. Dazu zählte auch der Recyclinghof. Nun hat die Stadtverwaltung entschieden, den Recyclinghof ab Dienstag, 31. März, wieder zu öffnen.

Aufgrund der anhaltenden Gefährdungslage wird die Anzahl der Anlieferer, die sich im Wertstoffhof aufhalten dürfen, allerdings auf maximal drei Fahrzeuge begrenzt. Den Zutritt auf die Anlage regelt ein Pförtner. Er entscheidet, wie viele Fahrzeuge einfahren dürfen und wann. Das richtet sich nach Menge, Art und Umfang der angelieferten Wertstoffe. Es wird darum gebeten, alleine auf den Wertstoffhof zu kommen und während der Wartezeiten nicht aus dem Auto auszusteigen.

Damit das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird, sollten Kunden einige Hinweise beachten. Sie werden gebeten, alle nicht zwingend erforderlichen Entsorgungsfahrten zu vermeiden und ihre Wertstoffe so lange wie möglich zu Hause zu lagern. Das Kontaktverbot, das regelmäßig von der Polizei kontrolliert wird, gilt auch auf den Entsorgungseinrichtungen. Deshalb können immer nur so viele Anlieferer gleichzeitig ihre Wertstoffe abladen, dass Kontakt untereinander verhindert wird. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Besucher des Recyclinghofs werden gebeten, so lange im Auto zu bleiben, bis sie bei der Abladestelle sind. Um andere zu schützen werden sie gebeten, Handschuhe zu tragen. Anlieferer sollten untereinander anderthalb bis zwei Meter Abstand halten und Gespräche vermeiden. Aus hygienischen Gründen werden keine Hilfsmittel wie Schaufeln, Gabeln oder Besen zur Verfügung gestellt. Recyclinghof-Besucher sind dazu angehalten, an den Containern zu warten, bis sie diese alleine befüllen können. Begegnungsverkehr soll vermieden werden. Die Bürger werden gebeten, ihre Wertstoffe nicht nur am Wochenende, sondern auch an den Wochentagen zu entsorgen. Öffentliche Straßen und Verkehrswege sollten freigehalten werden. Außerdem müssen die Hinweise des Betriebspersonals und der entsprechenden Schilder befolgt werden.

Am Dienstag, 31. März, öffnet der Recyclinghof um 13 Uhr und schließt um 17 Uhr. Ab Mittwoch, 1. April, gelten folgende Öffnungszeiten: dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr.