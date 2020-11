Audi rammt Corsa – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Habsthaler Straße, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro entstand, bittet die Polizei um Hinweise. Ein 26-Jähriger fuhr laut Mitteilung der Polizei mit seinem Audi A7 von Rosna in Fahrtrichtung Rulfingen und setzte an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines vor ihm langsam fahrenden Opel Corsa an. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Verkehr zu verhindern, zog er zurück auf seine Fahrspur und fuhr dem Opel auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit im Gegenverkehr in Fahrtrichtung Rosna unterwegs waren, werden gebeten, sich zu melden.