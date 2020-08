Auch nach 15 000 Beratungen gibt es noch neue Fragen

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes Landkreis Sigmaringen beraten seit zehn Jahren alle gesetzlich krankenversicherten Bürger des Landkreises unabhängig, neutral und kostenlos zu allen Fragen rund um das Thema Pflege. Die Beratungsstelle ist am 24. August 2010 eröffnet worden.

Die Mitarbeiterinnen verbinden und bündeln die Beratung über medizinische, pflegerische und soziale Leistungen. „Viele Menschen treten mit dem Wunsch an uns heran, so lange es geht in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Wir möchten dies ermöglichen und bieten umfassende Informationen und Hilfestellung“, sagt Hans-Peter Oßwald. Er leitet den Fachbereich Soziales, in dem der Pflegestützpunkt angesiedelt ist. Finanziert wird die Beratung zu zwei Dritteln durch die Kranken- und Pflegekassen und zu einem Drittel durch den Landkreis Sigmaringen als geschäftsführendem Träger.

Auf die Anliegen der Betroffenen wird in der Beratungsstelle individuell eingegangen. Von der ersten Stunde an stehen Claudia Krall und Elisabeth Wölke zur Verfügung, wenn es um die Antragstellung von Pflegeleistungen geht oder Angehörige eine Vorbereitung auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes erfragen. Seit April 2020 verstärkt Laura Stöckler das Team. Sie löste Marga Blumer ab, die sich in Altersteilzeit verabschiedete. Um den komplexen gesetzlichen Fragestellungen gerecht zu werden, absolvieren alle drei Mitarbeiterinnen derzeit eine Ausbildung zur Pflegeberaterin. Sie werden immer öfter und mit komplexeren Fragen kontaktiert. Auch nach inzwischen 15 000 Beratungsgesprächen sind immer wieder neue Fragen dabei, berichten Wölke und Krall. Über die Jahre erhielten Sie Verstärkung. Anfangs startete man mit 1,2 Vollzeitstellen, heute sind es 2,5.

Bei den telefonischen Beratungszeiten laufen nach einer coronabedingten ruhigeren Phase derzeit wieder die Drähte heiß. Viele Ratsuchenden nutzten in den letzten zehn Jahren aber auch die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch im Pflegestützpunkt beraten zu lassen. Bei Personen, denen eine persönliche Beratung in Mengen nicht möglich war, bewährte sich oft das Angebot eines Hausbesuches.

Ein weiterer Aufgabenbereich des Pflegestützpunktes ist die Vernetzung der an der Versorgung beteiligten Akteure. 2012 wurde deshalb auf Anregung des Pflegestützpunktes das Pflegenetzwerk Landkreis Sigmaringen ins Leben gerufen. Der Austausch und Informationsfluss wurde somit zwischen den Trägern und Einrichtungen verstärkt. Aus diesem Netzwerk heraus entstand auch die Idee alle zwei Jahre eine Aktionswoche zu organisieren.

„Wichtige Entwicklungen zum Thema Demenz, neue Wohnformen für Pflegebedürftige oder Sorgende Gemeinden griffen die Netzwerkpartner auf und thematisierten sie auf Landkreisebene“, fasst Hans-Peter Oßwald die Arbeit des Pflegenetzwerks zusammen: „Das Pflegenetzwerk ist heute nicht mehr aus der sozialen Versorgungslandschaft unseres Landkreises wegzudenken.“

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes sind auch nach zehn Jahren Beratungsarbeit von der Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit überzeugt. Die Zahl der Pflegebedürftigen und der pflegenden Angehörigen wird auch in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen. „Als zentrale Anlaufstelle versuchen wir den Ratsuchenden Halt zu geben und sie zu unterstützen. Dabei versuchen wir alle Beteiligten im Auge zu behalten, Entlastung anzubieten und einer Überforderung durch die Pflege entgegen zu treten“, erklären die drei Mitarbeiterinnen unisono und ergänzen: „Die sehr positiven Rückmeldungen der Ratsuchenden spiegeln uns täglich wider, dass wir mit diesen Zielen auf dem richtigen Weg sind.“