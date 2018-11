Auch mit bunten Eimern wird musiziert

Die Jugendmusikschule hat mit einem schönen Konzert ihre Schüler vorgestellt. Im vollen Bürgerhaus erlebte das große Publikum ein sehr kurzweiliges und abwechslungsreiches Konzert mit vielen Klang-Überraschungen. Die Musiker haben sich intensiv vorbereitet und gezeigt, dass sie in der Jugendmusikschule ganz unterschiedliche Stilrichtungen und Sparten kennenlernen und sich darin üben. Bürgermeister Stefan Bubeck überreichte den Preisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und des „Tags der Bläserjugend“ eine Urkunde.

Jugendmusikschulleiter Helmut Müller machte bewusst, dass die jungen Musiker mit ihren Auftritten bei Mengen International, dem Tag der offenen Tür der Ablachschule, dem Preisträgerkonzert und einigem mehr längst Teil des städtischen Geschehens sind. Das Konzert startete bereits mit einer Überraschung: Von hinten trat das Percussionensemble in den Saal und trommelte sich nach vorn. Dort gaben sie den „Connecticut Groove“ mit mitreißenden Rhythmen.

Als große Band standen die Elementargruppe, die Blockflötengruppe, der Chor der OWB und die Projektband auf der Bühne und boten eine humorvolle szenische Aufführung von „Ein Loch ist im Eimer“. Es macht allen riesig Spaß, zu singen, mit bunten Kübeln zu hantieren und Musik zu machen. Das Publikum genoss diesen schönen Auftritt. Beeindruckend war das Violinensemble mit den vielen Geigern. Die Kleinsten hatten Sechzehntel-Geigen in der Hand und musizierten voller Ernst vor dem aufmerksamen Publikum. Sie meisterten zusammen drei Stücke und bekamen viel Applaus.

Solisten beeindrucken

Das seltene Instrument, das tiefe Fagott, erhob seine Stimme. Yannik Nerling, begleitet von Inge Gaigis am Klavier, spielte Musik von Georg Philipp Telemann und zeigte wie ausdrucksvoll das Instrument ist. Es folgte das Duo Fabian Boßlet und Nadine Mayer, das mit Tenorhorn und Klavier „Tequila Sunrise“ spielte. Die beschwingte Musik und der besondere Klang des Tenorhorns kamen sehr gut an. An der Gitarre brachte die Solistin Rebecca Zöllner spanische Klangfarben und melancholisches Flair in den Saal. Die Sängerin Madeleine Trautmann begeisterte das Publikum mit dem souverän gesungenen Lied „ Fading like a Flower“. Ihre schöne Stimme beeindruckte.

Klanglich sehr reizvoll war der Auftritt des Klarinettenensembles mit Jonas Welte am Vibraphon. Die schwebenden Klänge des Vibraphons vereinigten sich mit der fast menschlichen Stimme der Klarinetten und entfalteten sich zu einem musikalischen Erlebnis. Die jungen Musiker des Gitarrenensembles erfreuten mit dem Lied „Wannsee“ von den Toten Hosen. E-Gitarren, Keyboard, Cajon begleiteten die Sängerin und den Sänger.

Sehr expressiv gestalteten Carolin Kuchelmeister an der Querflöte und Natalie Rau am Klavier das traumtänzerische Stück „Danse des Pierrots Nr. 4“ von Ernesto Köhler. Überaus schön erklang die silberne Flöte, die Gestaltungskraft der Pianistin überzeugte. Natalie Rau begleitete auch Larissa Zöllner (Violine): Sie spielten „Chanson de nuit“ von Edward Elgar und brachten eine sehr romantische und versonnene Stimmung in das Bürgerhaus. Es machte viel Freude zuzuhören. Energiegeladen erklang das „O & O“ mit Marius Frank (Percussion) und Luca Konrad (Klavier). Dieses Klangduo überraschte mit seiner Spannung und Dynamik. Es war originell und mitreißend.

Das Konzert der Jugendmusikschule endete mit zwei großen Ensembles. Die stattliche Gruppe der Saxophonisten begeisterte das Publikum mit dem bekannten „The Muppets Show Theme“. Den Schluss bildeten die Trompeter um Helmut Müller. Die Instrumente blitzten, die Klänge entfalteten sich in voller Dynamik. „Come on rock me“ bildete den beschwingten Abschluss eines großen Konzertabends.

Bürgermeister Stefan Bubeck lobte die hohen Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“ und „Tag der Bläserjugend“.

Aus der Fagottklasse von Michael Held errang der Schüler Yannik Nerling einen 2. Preis mit 20 Punkten. Aus den Klassen Querflöte und Klavier von Monika Etter und Inge Gaigis bekamen die Schülerinnen Carolin Kuchelmeister (Querflöte) und Natalie Rau (Klavierbegleitung) einen hervorragenden 1. Preis mit 22 und 24 Punkten.

Ebenfalls aus der Klavierklasse von Inge Gaigis erspielten sich die Schülerinnen Emily Brendel und Emilie Arnegger in der Wertung Klavier vierhändig einen 1. Preis mit 24 Punkten und somit eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb. In diesem schlossen sie in Iirer Altersklasse mit einem hervorragenden 2. Preis und 21 Punkten ab.

Aus der Gitarrenklasse von Fermin Abanto erspielten sich die Schüler Sebastian Kaiser (Gitarre Solo) einen sehr guten 1. Preis mit 22 Punkten, sowie Larissa Claire Zöllner (Gitarre Solo), die sich ebenfalls nach hervorragenden Leistungen im Regionalwettbewerb für den Landeswettbewerb qualifizierte, den sie in einem starken Teilnehmerfeld mit einem exzellenten 3. Preis und 19 Punkten absolvierte.

Auch beim „Tag der Bläserjugend“, der im April in Blochingen und Mengen stattfand, glänzten die Schülerinnen und Schüler mit hervorragenden Ergebnissen. Folgende Solisten und Ensembles der Musikschule wurden ausgezeichnet: Aus der Querflötenklasse von Monika Etter, Prädikat: Querflöte Solo Carolin Kuchelmeister und Natalie Rau mit Klavierbegleitung – mit hervorragendem Erfolg. Aus der Klarinette- und Saxophonklasse von Erwin Welte: Saxophon-Trio: Carolin Müller, Nathanael Fink, Niklas Erath – mit hervorragendem Erfolg. Aus der Schlagzeugklasse von Jürgen Zink und André Streich: Percussion-Solo: Manuel Binder - mit hervorragendem Erfolg. Percussion-Ensemble: Lotta Mehnert, Mads Wild, Nelly Ostermaier, Fabrizio Müller, Felix Kuchelmeister – mit hervorragendem Erfolg.