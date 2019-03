Auch mit 90 gibt sie noch Yogakurse

Mühelos demonstriert Anni Schuler eine Yogaübung und verrenkt dabei ihren Oberkörper – dabei ist sie vergangene Woche bereits 90 Jahre alt geworden. Seit gut 45 Jahren gibt sie Yogakurse, sie gründete dafür eine Yogagruppe innerhalb des Sportvereins Ennetach. Eine Abordnung vom SV Ennetach gratulierte der sportlichen Jubilarin.

„Sei so gut und gib Yoga.“ – Anni Schuler weiß noch genau, wie Hermann Keller, damaliger Vorsitzender des SV Ennetach, sie überredet hat, einen Yogakurs zu geben. Am 19. November 1973 fand der Kurs erstmals statt, die Gruppe trug damals noch den Namen „Frauenturngruppe“. Gleich von Anfang an stieß die neue Gruppe auf Interesse. „Dann waren es gleich 60 Leute“, erinnert sich Anni Schuler.

Erfahrung mit Yoga hatte Anni Schuler zu dem Zeitpunkt schon jahrelang gesammelt. Seit den 1960er-Jahren besuchte sie Yogakurse. Yogakurs-Teilnehmer mussten hart im Nehmen sein. Mit einem Schmunzeln berichtet Anni Schuler von den „Reinigungsaktionen“, die durchgeführt wurden und an denen sie selbst auch teil nahm. „Darmreinigungen“ wurden vollzogen, indem man beispielsweise literweise Salzwasser zu sich nahm und entsprechend dann ständig auf der Toilette war. Oder man führte Schläuche in die Nase ein – die Details dieser „Reinigungsaktion“ mag man sich gar nicht näher vorstellen.

Kurse ohne Reinigung

Anni Schuler bot solche „Reinigungen“ in ihren Kursen nicht an. Sie erinnert sich auch lachend, wie man noch in den 1960er-Jahren über Yoga dachte, sofern man wusste, was das überhaupt ist. Als sich beispielsweise eine Gruppe von sechs Frauen in Mengen einen Raum für Yogaübungen suchte, bekamen sie von einem Rathausmitarbeiter zu hören: „Sie dürfen da nicht rein, Yoga ist eine Sekte.“

Anni Schuler bildete sich in über Jahrzehnte ständig weiter, auch im Ausland. So nahm sie 1987 an einer Yoga-Fortbildung in Ägypten teil. In ihrer Fortbildungsgruppe absolvierte sie damals in unmittelbarer Nähe der Pyramiden in der Zeit des Sonnenaufgangs Übungen, ein unvergessliches Erlebnis. Begonnen mit Yoga hatte Anni Schuler, weil sie Rückenschmerzen hatte.

Heute gibt sie mehrere Yogakurse pro Woche. Nicht nur für den SV Ennetach, sondern auch für die Volkshochschule Mengen. Pro Kurs sind es etwa 20 Teilnehmer. Manch eine Teilnehmerin fühlt dabei das Bedürfnis, sich bei Schuler zu bedanken. „Sie geben mehr als nur Yoga“, ist in einer Grußkarte zu lesen.

Mensch in seiner Ganzheit

Yoga ist mehr als nur Körper- und Entspannungsübungen. „Das ist ein spiritueller Weg, nicht nur Gymnastik“, sagt Anni Schuler. Meditation ist bei „echtem“ Yoga ein wichtiger Bestandteil. Doch schnell mal nach Feierabend einen Yogakurs besuchen und dort meditieren, so funktioniert das nicht; zumindest, wenn man echte, tiefe Meditation wie sie Mönche in Fernost praktizieren, im Sinne hat. Entsprechend würde Anni Schuler auch nicht sagen, dass in ihren Kursen meditiert wird. Sie spricht stattdessen von Tiefenentspannung, die erreicht werden soll. Yoga, das in ihren Kursen praktiziert wird, beinhaltet Körper-, Atem-, Entspannungs- und Konzentrationsübungen. Der Mensch soll, wie es in der Kursbeschreibung heißt, in seiner Ganzheit angesprochen werden, was sich ausgleichend auf alle Lebensbereiche auswirken soll. Die Yogagruppe will sie weiter leiten: „So lange ich kann“, sagt sie.

Anni Schuler wurde am 20. März 1929 in Mengen geboren, ihr Geburtsname ist Fischer. Aufgewachsen ist sie in Mengen, sie wohnte im Bahnwärter-Haus Richtung Herbertingen. Ihren Ehemann Franz hat sie 1952 geheiratet, so kam sie auch nach Ennetach. 1983 ist Franz Schuler gestorben. Anni Schuler hat einen Sohn, Joachim, der als Professor an der Hochschule Pforzheim arbeitet. Mehrere Enkel hat Anni Schuler auch. Mit ihrer Familie hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert. Anke Leiprecht, Leiterin der Turnabteilung des SV Ennetach, sowie ihre Stellvertreterin Ruth Koch gratulierten der Jubilarin im Namen des Vereins.