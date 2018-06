Asylbewerber kommen in Mengen unter

Bei der Suche nach Unterkünften für Asylbewerber hat es der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle nicht leicht. Klopft er bei Gemeinden an werden die Widerstände deutlich. Der Landkreis wird in diesem Jahr rund 300 Asylbewerber aufnehmen und unterbringen müssen. Die Menschen, meist junge Leute, kommen aus Syrien, Afghanistan, Iran, Serbien und Russland.

Einem neuen Gesetz nach dürfen Asylbewerber sich selber versorgen und selber einkaufen. Dazu bekommen sie Taschengeld, Gutscheine für Lebensmittel und Geld für Kleidung. So hat der Landkreis beschlossen, sie hauptsächlich in den Städten zu beherbergen, weil es hier die notwendige Infrastruktur an Einkaufsmärkten gibt. Die Unterbringung in größeren Einheiten soll auf mehrere Städte des Landkreises verteilt werden. In Gemeinschaftsunterkünften werden jeweils rund 50 Menschen wohnen. Hauptamtliche Betreuer aus dem Landratsamt und von der Caritas sind vor Ort und unterstützen die Neuankömmlinge, damit sie sich in den Dingen des Alltags zurechtfinden.

Unterkunft wird gemietet

In Mengen ist es gelungen, eine größere Gemeinschaftsunterkunft anzumieten, ab Mai werden hier Menschen für die Dauer ihres Asylverfahrens beherbergt. Dieses Verfahren geht in der Regel zwei Jahre, danach werden sie in kleinen Wohneinheiten umverteilt. „Es ist eine Pflicht, Menschen, die aus Krisengebieten fliehen, aufzunehmen“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. Mengen nimmt hier seine Verantwortung wahr. Im Vorfeld der Ankunft wird es Gespräche geben. So können sich Hauptamtliche des Landkreises und des Caritasverbandes sowie Ehrenamtliche der Stadt, die bei der Betreuung der Flüchtlinge helfen wollen, zusammenschließen und eine Art „Willkommenskultur“ vorbereiten. Der Landkreis hat in Mengen bei einem Privatinvestor einen Wohnblock angemietet. „Das hat zum Glück schnell funktioniert“, berichtet Vögtle erleichtert. Manche Wohnungen müssen noch gestrichen, Böden vielleicht neu gelegt werden: „Wir streben eine ordentlichen Unterbringung an“, erklärt Vögtle.

In Scheer leben seit Oktober 2013 sechs Asylbewerber. „Wir haben Wohnraum auf dem Bräuhausgelände zur Verfügung gestellt“, sagt Bürgermeister Jürgen Wild. Die Flüchtlinge werden von Pfarrerin Ines Fischer betreut, die Stadt unterstützt dort, wo es notwendig ist.

Scheerer Bürger spenden Möbel

Stadt und Pfarrerin Fischer stehen im engen Kontakt. „Die Bürgerschaft hat sich im vergangenen Herbst, als wir dazu aufriefen, sofort engagiert und die notwendigen Möbel gespendet, die wir brauchten“, berichtet Bürgermeister Wild.

In Hohentengen hat Vögtle bei Bürgermeister Peter Rainer angefragt, ob in einem leer stehenden Gebäude der Kaserne Flüchtlinge untergebracht werden könnten. Bürgermeister Rainer hat abgelehnt und die Konversionsverhandlungen mit den Investoren des Projekts Ehoch4 angeführt. Auch sei die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zögerlich, einzelne Gebäude auf Konversionsgelände zu vermieten, um die Nachnutzung nicht zu beeinträchtigen.

„Bei den Bürgermeistern der aufgelösten Kasernen habe ich natürlich zuerst gefragt. Die Gemeinden sperren sich. Wir sind aber auf deren Solidarität angewiesen“, erklärt Vögtle. Man dürfe den Flüchtlingen nicht mit Vorurteilen begegnen. Sie werden zu Einwohnern in den Gemeinden des Landkreises, geben hier das Geld aus, das sie haben. Auch wird die Wirtschaft künftig auf sie angewiesen sein. Sie bringen unterschiedliche Bildungsniveaus mit, auffällig sei, dass die Syrer meist ein perfektes Englisch sprechen würden. Die ersten sechs Monate dürfen Asylbewerber noch nicht arbeiten, danach dürfen sie sich um eine Arbeitsstelle bewerben und sie nach Absprache mit der Agentur für Arbeit annehmen.