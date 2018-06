Archäologen finden auf dem Martinsplatz zehn Skelette

Am Rande der Baugrube auf dem Martinsplatz in Mengen steht ein Kübel voll mit Schädel, daneben liegen längere Knochen. Kein Wunder, um die Martinskirche lag über Generationen der Mengener Friedhof. Die Archäologen haben intensiv die Bauarbeiten an dieser Stelle begleitet, um den Spuren der Stadtgeschichte nachzugehen. Nun sind sie abgezogen und haben viele Funde mitgenommen.

Die Bauarbeiter der Firma Schöppler beginnen damit, Rohre zu legen, der Brunnenschacht ist schon rot eingezeichnet. Ein wenig später tragen sie die Knochen weg, um sie an einen sicheren Platz aufzubewahren. Sie werden in der nächsten Zeit wieder bestattet. Die Archäologen haben im Auftrag des Regierungspräsidiums Tübingen und der Stadt Mengen die Baumaßname an der Hauptstraße begleitet, denn hier waren die spannendsten Ergebnisse zu erwarten.

Belastbare Aussagen

Die Archäologen wurden nicht enttäuscht, Interessantes kommt zu Tage. Zehn Skelette konnten zusammenhängend geborgen werden und wurden von den Archäologen zur anthropologischen Untersuchung mitgenommen. „Zehn Skelette sind natürlich zu wenig, um repräsentative Ergebnisse zu liefern.“, sagt der Archäologe Sören Frommer. Dennoch seien über das Fundmaterial des Friedhofs und die Armhaltung der Bestatteten immerhin belastbare Aussagen zur Laufzeit des untersuchten Friedhofteils möglich. Ob und wie weit es zu weitergehenden Untersuchungen an den Skeletten kommen wird, ist noch nicht entschieden. Am Montag findet ein Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Regierungspräsidium statt, um das weitere Vorgehen festzulegen. Die Stadt bezahlt als Bauherrin die Baumaßnahme und die archäologischen Begleitung, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Absolut neue Erkenntnisse über die Vorgängerbauten der Martinskirche bahnen sich an: Bei Dokumentationsarbeiten an den zum Martinsplatz gelegen Fundamenten wurde deutlich, dass die Kirche in weiten Teilen auf älteren Grundmauern ruht, und in gotischer Zeit lediglich der Chor verlängert wurde.

Demnächst beginnt die katholische Kirchengemeinde und der Freundeskreis Martinskirche damit, eine Drainage um die Martinskirche zu legen. „Da wird das gesamte Fundament der Kirche sichtbar, dann könnte sich diese Theorie bestätigen“, ergänzt Frommer. Spektakulär ist der Befund an der Engstelle: Eine ältere Befestigungsanlage ist entdeckt worden:. ein elf Meter breiter Graben mit zwei randlich eingestellten Mauern, wobei der Zwinger vermutlich Wasser führte. Die Martinskirche befindet sich innerhalb dieser älteren Befestigung, die Kazed aber nicht, wie sich aus der Zusammenschau der neuen Befunde mit den älteren Baubeobachtungen am „Östlichen Stadtgraben“ ergibt.

Bisher wurde angenommen, dass die Kazed das älteste Gebäude der Stadt sein könnte. Dies muss nun wohl revidiert werden. 1170 hielt Barbarossa mit zahlreichen Hochadeligen und Verwandten einen Hoftag in Mengen. Die Siedlung hatte im 12. Jahrhundert schon ihre Bedeutung erlangt, deutlich bevor sie zur Frei-Stadt erhoben wurde. Mengen wird 1257 als Frei-Stadt erstmals urkundlich erwähnt. „Für einen solchen Hoftag muss es eine besondere Siedlung schon gegeben haben. Es könnte sein, dass wir deren Befestigung gefunden haben“, berichtet Archäologe Frommer.