Anwohner retten Mähdrescher

Aufmerksame Anwohner haben am Mittwochabend einen Mähdrescher gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr Mengen mitteilt, kam es auf der Fahrt von Habsthal in Richtung Rosna gegen 20 Uhr an einem Mähdrescher zu einem Defekt, sodass dieser Öl verlor. In der Ortsmitte von Rosna stellten Anwohner offenes Feuer unter dem Mähdrescher fest. Sie konnten den Fahrer auf den Brand aufmerksam machen, sodass er anhielt. Durch den Einsatz von mehreren Feuerlöschern und einem Gartenschlauch konnten sie das Feuer unter Kontrolle bringen. Die alarmierte Feuerwehr brauchte deswegen nicht mehr eingreifen. Neben dem Sichern des Brandschutzes musste dann aber noch die rund 700 Meter lange Ölspur beseitigt werden.