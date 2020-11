Anwohner bemerken Hilferufe

Wegen Hilferufen aus einer Wohnung hat die Feuerwehr Scheer, laut Polizeimeldung, am Montag gegen 22 Uhr gewaltsam eine Eingangstür in der Fabrikstraße geöffnet. Passanten waren auf die Rufe einer 90 Jahre alten Bewohnerin aufmerksam geworden, nachdem diese im Wohnzimmer gestürzt war. Die gerufenen Rettungskräfte brachten die Frau zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.