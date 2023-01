Antoniustag am 17. Januar in Ennetach

Auch in diesem Jahr wird in Ennetach zu Ehren des Heiligen Antonius gedacht. Am Sonntag, 15. Januar, feiert die Kirchengemeinde beim Gottesdienst in der Pfarrkirche Cornelius und Cyprian den Tag des Schutzpatrons der Tiere.Die der 17. Januar. Und am Dienstag, 17. Januar, können sich Besucherinnen und Besucher ab 9 Uhr zum Beten und Singen in der Kapelle einfinden. Den gesamten Tag über ist sie geöffnet und beheizt. Laut Ankündigung hat die kleine Kapelle an der Straße nach Mengen eine lange Tradition.

Der Sage nach soll sie an dem Platz errichtet worden sein, an welchem ein großes Hochwasser den leidenden Christus, der inzwischen an der nördlichen Friedhofsmauer in Ennetach in der kleinen Kapelle seinen Platz gefunden hat, angeschwemmt haben soll. Urkundlich nachgewiesen ist das kleine Bauwerk in einer Schrift, welche eine Brücke über die Ablach nach Mengen nahe einer Antoniuskapelle im Jahr 1541 erwähnt. Alfons Müller fand in den Archiven eine Stelle, in der die Kapelle zum heilige Antonius jedoch bereits um 1409 beschrieben worden war.

Über das Leben des Heiligen können Interessierte jedes Jahr am 17. Januar in der Antonius-Litanei erfahren. Nach dieser habe er mit 20 Jahren seine reich begüterten Eltern verloren und verbrachte sein ganzes Leben als Eremit an mehreren Orten in der ägyptischen Wüste. Geboren wurde er um 251 im Dorf Krome, nahe Herakleopolis. Gestorben ist er in Zafarana am Golf von Suez um 356 im Alter von 105 Jahren. Einer Legende nach soll ein französischer Ritter seine Reliquien von einem byzantinischen Herrscher um 1070 nach Frankreich in die Kirche eines kleinen Dorfes in der Nähe von Grenoble gebracht haben. Teile davon befinden sich auch in Echternach und in Köln.