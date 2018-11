„Antiquarische Angebote laufen nicht ganz so gut“

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet die Turnabteilung des SV Ennetach am Sonntag, 18. November, den Ennetacher Bücherflohmarkt im Bürgerhaus. Im Gespräch mit SZ-Mitarbeiter Christoph Klawitter erläutern die beiden Organisatorinnen Sabine Schuler und Ruth Koch von der Turnabteilung, was den Flohmarkt auszeichnet.

Wie ist die Idee, einen Bücherflohmarkt zu organisieren, entstanden?

Ruth Koch: Das geht eigentlich auf meinen inzwischen verstorbenen Vater zurück: Der war sehr belesen und besonders hat er immer antiquarische Bücher gesucht. Er ist dabei auf den Bücherflohmarkt in Allmendingen bei Ehingen gestoßen. Das Jahr darauf bin ich dorthin mitgegangen und habe mir das angeschaut. Danach habe ich zu Sabine gesagt: Das wäre auch etwas für uns. So ist die Idee geboren worden.

Sabine Schuler: Der Gedanke dahinter ist auch: Bücher wirft man nicht weg. Das macht keiner gern. Bevor man sie ins Altpapier gibt, verkaufe ich sie doch lieber für zwei Euro. Dann hat jemand anderer eine Freude daran.

Welche Erwartungen hatten Sie, als sie den Bücherflohmarkt zum ersten Mal veranstaltet haben?

Sabine Schuler: Wir waren schon gespannt. Wir waren dann positiv überrascht über die Resonanz, sowohl was die Anzahl der Verkäufer wie auch die der Besucher anbelangt. Schon im ersten Jahr war der Bücherflohmarkt ein Erfolg. Ab dem zweiten Jahr mussten wir eigentlich keine Werbung mehr machen. Wir haben heute eine Warteliste mit Interessenten. Im Grunde ist der Bücherflohmarkt jetzt ein Selbstläufer, was die Besetzung der Verkäufer-Tische angeht. Wir sind eben mit der Anzahl der Tische im Bürgerhaus, die wir vergeben können, limitiert. 68 Tische können wir vergeben. Dazu kommen noch ein paar Tische im Foyer des Bürgerhauses, die manche Verkäufer selber mitbringen. Insgesamt sind es dann mehr als 70 Verkäufer.

Woher kommen die Verkäufer?

Ruth Koch: Neben Mengen beispielsweise aus dem Raum Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf, auch welche aus Richtung Ehingen. Manche sind seit dem ersten Jahr dabei.

Was zeichnet den ücherflohmarkt aus?

Sabine Schuler: Die total angenehme Atmosphäre. Alle dort sind Leute, die gern lesen. Sowohl diejenigen, die kaufen, als auch die, die verkaufen. Was wir einmal probiert haben: Wir haben eine Märchenlesung für Kinder angeboten. Aber das ist gar nicht so angekommen. Die Besucher halten sich nämlich nicht so lange auf im Bürgerhaus. Sie möchten Bücher anschauen. Selbst die Kinder: Sie schauen sich nach Kinderbüchern um, die sie interessieren.

Welche literarischen Gattungen sind besonders gefragt?

Ruth Koch: Kinderbücher und aktuelle Bücher sind gefragt. Es gibt auch den ein oder anderen Händler, der hat antiquarische Sachen dabei. Aber ich glaube, das läuft bei uns nicht ganz so gut. Der Großteil der Besucher möchte gebrauchte aktuelle Bücher kaufen.

Wer bekommt die Einnahmen aus dem Bücherflohmarkt?

Ruth Koch: Die kommen der Turnabteilung des SV Ennetach zu Gute. Vor allem den Kindern. Mit dem Geld können wir für unsere Turn- und Gymnastikgruppe beispielsweise neue Übungsgeräte kaufen.

Sabine Schuler: Vereine müssen auch so etwas machen. Aus den Mitgliedsbeiträgen allein könnten wir keine attraktiven Geräte anschaffen.