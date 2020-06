Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Die Feuerwehr Mengen ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wasserstraße in Mengen ausgerückt. Innerhalb von vier Minuten rückte der erweiterte Löschzug laut Feuerwehr nach der Alarmierung um 22.41 Uhr zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufmerksame Nachbarn mitbekommen hatten, dass in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Rauchmelder ausgelöst hatte. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem Herd vor. Da die Wohnung verraucht war und entsprechender Brandgeruch vorhanden war, wurde die Wohnung mittels Druckbelüfter vom Rauch und Gestank befreit.