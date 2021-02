Andrea Göhring zur Landwirtin des Jahres gekürt

Das Ravensburger Landratsamt hebt die coronabedingte Ausgangssperre im Kreisgebiet vorzeitig auf. Die entsprechende Verordnung endet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 24 Uhr, wie das Landratsamt am Dienstagnachmittag mitteilte.

Grund dafür sind die sinkenden Corona-Infektionszahlen im Kreisgebiet. Die entscheidende Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes drei Tage in Folge unter 50 – am Dienstag bei 47,6.