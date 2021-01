Andachten stellen Sternsingeraktion vor

In Mengen hat die Sternsingergruppe von Angelo Mastrangelo, Dennis Dutschek, Felix Prochnow, Moritz Mattes und Pfarrer Stefan Einsiedler bereits am Sonntag infektionsschutzkonform im Freien an der Breslauer Straße 20, am Eingang zu den Lebensräumen und vor der Mengener Friedhofskapelle die diesjährige Sternsingeraktion in kurzen Andachten vorgestellt.

„Dass so viele Zuhörer gekommen sind, zeigt die Aktualität und das Interesse der Menschen an der Aktion“, schreibt Einsiedler in einer Pressemitteilung. Ebenso würden der in der kurzen Zeit von der Sternsingergruppe ersammelte Spendenbetrag von 688 Euro davon zeugen. In Ennetach feiern die Sternsinger am Mittwoch um 9 Uhr ihre Aussendung auf dem Kirchplatz. Die Schola gestaltet Waltraud Marschall gesanglich mit.

Die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Leitwort „Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit“. Bedingt durch die derzeitige Pandemie erhalten die Bewohner in Ennetach und Mengen Segensspruch und Überweisungsträger in den Briefkästen. In Ennetach steht eigens eine Box am Dreikönigstag in der Pfarrkirche. Wer nicht überweisen will, kann dort die Spende zugunsten der Aktion abgeben. Die diesjährigen Sternsingerprojekte setzen sich für den Schutz der Kinder ein.