Amelie Frank nimmt am Landeswettbewerb teil

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Altersgruppen I und II hat am vergangenen Wochenende stattgefunden. An mehreren Austragungsorten zwischen Ravensburg und Meersburg stellten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem Wettbewerbsprogramm der fachkundigen Jury und wetteiferten um die begehrten Preise. Die schon seit Wochen erhoffte Ausrichtung der Veranstaltung wurde von einem strengen Hygiene- und Schutzkonzept begleitet, so dass einer Durchführung in Präsenz nichts im Wege stand.

Auch von der Musikschule Mengen waren drei Schülerinnen und Schüler vertreten. Sie dürfen sich ebenso wie ihre Klavierbegleitungen über ausgezeichnete Bewertungen der Juroren freuen. In der Kategorie Holzbläser (Solo) erspielte sich Mirjam Haueisen (Klarinette) aus der Holzbläserklasse von Erwin Welte mit Werken von John Noble und Edward German einen hervorragenden zweiten Preis. Die Klavierbegleitung der Werke übernahm Natalie Rau aus der Klasse von Inge Gaigis, die hierfür einen exzellenten ersten Preis erhielt.

Aus der Blechbläserklasse von Helmut Müller nahmen die Schüler Jonas Lutz und Amelie Frank am Wettbewerb teil. Beide spielen Trompete und dürfen sich ebenfalls über hervorragende Ergebnisse freuen. Mit Werken von Johann Sebastian Bach und Michael Roese überzeugte Jonas die Jury und erhielt hierfür einen beeindruckenden ersten Preis. Über einen sagenhaften ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb darf sich Amelie Frank freuen. Sie begeisterte die Jury mit Werken von James Hook und Raymond Endresen so sehr, dass diese Sie zur Teilnahme am Landeswettbewerb nominierten. Beide Solisten wurden am Klavier von unserer langjährigen Lehrkraft Richard Fischer begleitet.

Der Landeswettbewerb der Altersklasse II ist ebenfalls in Präsenz geplant und findet vom 16. bis 18. Juli in Calw statt.