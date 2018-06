Am Wochenende steigt das Oktoberfest in Rulfingen

Am morgigen Samstag und kommenden Sonntag wird in Rulfingen zünftig gefestet. Anlass dazu ist das zweite Oktoberfest des Musikvereins Rulfingen. Der Wendelinussaal bietet sich dafür geradezu an, denn die Aktiven haben ihn auch dem Anlass entsprechend dekoriert, um auch das richtige Oktoberfestflair in den Saal zu bringen. Dirndl und Lederhosen werden dazu das Übrige tun.

Stimmungs- und Tanzmusik pur ist am Samstagabend angesagt. Dafür sorgt vor allem der „Kehlbach-Express“ – Die Junge Kapelle für alle Fälle. Doch zu einem richtigen Oktoberfest gehört natürlich die passende Verpflegung der Gäste. Bayrische Schmankerl und vor allem original bayrisches Oktoberfestbier werden von den Rulfinger Musikanten auf der Party angeboten. Wer es lieber etwas süßer mag, kann sich an der Bowle-Bar sein Getränk aussuchen. Einlass in den Wendelinussaal ist am Samstag um 18 Uhr. Danach wird Ortsvorsteher Manfred Moll den Hammer schwingen und den Faßanstich vollziehen.

Am Sonntagmorgen findet um 8.45 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Ulrich-Kirche statt, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Weiter geht es dann im Wendelinussaal bei zünftiger Frühschoppenmusik. Dirigent Herbert Lutz und seine Mannen vom Musikverein Rulfingen werden zwei Stunden lang dafür sorgen, dass die Festbesucher bestens unterhalten werden. Wieder wird zum Mittagstisch Kulinarisches aus der bayrischen Küche angeboten und am Nachmittag warten Kaffee und vor allem selbstgebackene Kuchen auf die Oktoberfestgäste. (wl)