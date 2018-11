Ende September hatte die Theatergruppe des SV Ennetach die Räume im Alten Schulhaus in Ennetach räumen, ihre Requisiten anderweitig unterbringen und neue Proberäume suchen müssen. Das Konzept der Ennetacher für ein Haus der Vereine hatte Stadtverwaltung und Gemeinderat nicht überzeugt, das Gebäude sollte an einen privaten Investor verkauft werden. Jetzt, zwei Monate später, ist der Kaufvertrag für das zum Teil unter Denkmalschutz stehende Gebäude immer noch nicht unterzeichnet. „Der damalige Interessent, mit dem wir uns schon einig waren, ist dann aber wieder abgesprungen“, erklärt Bürgermeister Stefan Bubeck auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Stadtverwaltung stehe aber mit einem weiteren Kaufinteressenten kurz vor dem Abschluss. „Es hatte ja mehrere Kaufanfragen gegeben“, so Bubeck. „Wir hatten denjenigen mit dem für uns schlüssigsten Konzept ausgewählt und haben dann jetzt sozusagen den Zweitplatzierten gefragt, ob er noch interessiert ist.“ Das sei der Fall. Bubeck geht davon aus dass die Verkaufsverhandlungen bis zum Jahresende abgeschlossen und der Vertrag beim Notar unterzeichnet werden kann. Das Nutzungskonzept dieses Interessenten hätte eventuell auch Spielraum für eine Nutzung durch die örtlichen Vereine. „Das muss aber schlussendlich der neue Eigentümer entscheiden und mit den Vereinen besprechen.“

Abgesehen vom Römermuseum, das im Sommer von einem Ehepaar aus dem Raum Nürnberg gekauft und zum Wohnsitz umfunktioniert worden ist, hat noch keins der anderen städtischen Gebäude, für das ein Nutzungskonzept vorgelegt werden muss, den Besitzer gewechselt. „Anfragen hat es für alle Gebäude gegeben, aber noch keine konkreten Vereinbarungen oder Vertragsabschlüsse“, sagt Bubeck. Dass der Alte Fuchs derzeit nicht auf der Homepage von Garant-Immobilien abrufbar ist, hätte nichts zu sagen.

Gespräche laufen

Zur Kazede, dem Rathaus in Blochingen und der Grabenmühle würden derzeit Gespräche geführt. „Aber spruchreif ist noch nichts“, sagt Bubeck. Er betont auch, dass die Nutzung der Kazede durch die Mengener Narrenzunft immer noch eine Option für Verwaltung und Gemeinderat sei. Daran habe auch die Entscheidung gegen das Konzept der Ennetacher Vereine, was das Schulhaus anginge, nichts geändert. Es komme drauf an, mit welchen Vorstellungen Privatpersonen oder Unternehmer bezüglich der Kazede an die Stadt heranträten. Auch, wenn es für die Narren eine Mietlösung für die Kazede gäbe, würden die laufenden Unterhaltskosten hoch ausfallen, zumal die Narren das Gebäude nicht das ganze Jahr über mit Leben füllen würden.