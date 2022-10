Alte Kirche wird wieder zum Festivalgelände

In der Alten Kirche in Rulfingen kommen am Samstag, 29. Oktober, Musikinteressierte zusammen, die teilweise auch eine lange Anfahrt in Kauf nehmen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet nämlich endlich wieder das Sanfte-Töne-Festival statt – und verspricht mit einer hochkarätigen Besetzung einen unterhaltsamen Abend. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es dann um 19.30 Uhr. Karten können bereits im Vorverkauf erworben werden.

Festival mit Fangemeinde

Es ist bereits die siebte Auflage des Festivals, dass der Arbeitskreis Alte Kirche gemeinsam mit Johannes Schneiderhan organisiert. Die Mitglieder des Arbeitskreises stellen den Veranstaltungsort zur Verfügung und kümmern sich um Bewirtung und Abendkasse. Johannes Schneiderhan hat Kontakt zu den Musikern aufgenommen und das Line-up für den Abend zusammengestellt. Mit den Jahren hat das Festival eine feste Fangemeinde gefunden, die sich ganz auf seine Auswahl verlässt und davon ausgeht, dass ihr Geschmack getroffen wird. Musiker und Gäste schätzen außerdem die besondere Atmosphäre in der Alten Kirche.

Kieran Goss und Annie Kinsella

Kieran Goss und Annie Kinsella wollen das Publikum mit Songs, Geschichten und Harmonien aus Irland in eine andere Welt. „Die Musik kommt direkt aus dem Herzen und geht direkt ins Herz“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Der bekannte irische Singer und Songwriter Kieran Goss und seine Frau, die Sängerin Annie Kinsella, präsentieren in Rulfingen unter anderem ihr Duo-Album „Oh, The Starlings“.

Rainee Blake

Rainee Blake ist vielen von ihrer Rolle als Alannah Curtis in der CMT-Erfolgsserie „Nashville“ bekannt. Sie ist bereits in der Grand Ole Opry und an weiteren Orten in Nashville und Los Angeles, wo sie jetzt lebt, aufgetreten. Sie präsentiert ihre eigenen Songs, wie die kürzlich neu veröffentlichten Singles „Alone“ und „Closer“, aber auch Songs aus „Nashville“. „Rainees Musik kombiniert ihre Liebe zum Soul der 1960er, Country und Folk“, heißt es in der Pressemitteilung.

Guido Goh

Der Singer-Songwriter Guido Goh ist schon seit mehr als 20 Jahren auf Bühnen in Deutschland und UK zu finden. „Die Mischung aus kraftvoller Stimme, mal melancholisch, mal fast sphärischen englischsprachigen Liedern, ist gepaart mit grandiosem Können am Klavier und einem einzigartigen Instrumentarium, das aufhorchen lässt“, so die Veranstalter 2018 marschierte der Sänger bis an die Spitze der damaligen „The Voice Of Germany“-Staffel und beeindruckte ein Millionenpublikum, die Fachjury und seinen Coach Michael Patrick Kelly.

Franzi

Die junge Singer-Songwriterin überzeugt mit ihrer sanften Stimme, die unter die Haut geht. Seit ihrer Kindheit macht sie Musik, schreibt eigene Songs und ist geprägt durch musikalische Vorbilder wie Laura Marling und Norah Jones. Franzi will ihr Publikum mit Liedern, die meist vom Leben, der Selbstverwirklichung als junge Erwachsene und nicht zuletzt von der Liebe handeln, verzaubern.

Hier gibt es Karten:

Karten gibt es für je 20 Euro im Vorverkauf bei der Bäckerei Neher in Rulfingen, der Buchhandlung Wortgewandt in Mengen, der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen sowie im Internet unter www.eventbrite.de.