Alte Kirche gibt Nachwuchskünstlern eine Bühne

Die erste „Newcomer Nacht“ in der Alten Kirche hat das Publikum begeistert. Das Konzept ist voll aufgegangen: Jungen Leuten ist ein Bühne gegeben worden. Sie haben exzellente Musik gemacht. Ihr Publikum waren junge Leute, die sie kannten und die Lust auf Party hatten. So lernten sie die Alte Kirche kennen. Auch die Familien waren da, um der jungen Generation zuzuhören und für die Leistung Applaus zu geben. Party machten am Ende des Abends alle zusammen mit der beeindruckenden Band „Mischa“ aus Biberach. Musiker und Sängerin boten eine Energie geladene Musik, die durch ihren rauen vibrierenden Klang erschütterte.

Holger Stark grüßte im Namen des Arbeitskreises „Alte Kirche“ zur ersten „Newcomer Nacht – The young generation on stage“. Schon der Titel beschreibe das Konzept. „Es ist eine neue Veranstaltung für Nachwuchskünstler. Wir wollen sie fördern“, sagte er. Die Alte Kirche gebe jungen Leuten die Gelegenheit, Bühnenerfahrung zu sammeln und vor größerem Publikum aufzutreten. Es herrschte eine legere Atmosphäre, man spürte, das Konzert wird außergewöhnlich. An diesem Abend stellten sich die Newcomer Marco, dann das Duo Magdalena und Lukas, das mit Jakob zum Trio wurde und schließlich das Duo Anna und Fiona. Das Programm war abwechslungsreich und unterhaltsam. Das Publikum würdigte und dankte mit jubelnden Applaus.

Marco trat Solo mit Gitarre auf. „Die meisten haben mich noch nie Spielen gehört. Aber das macht nichts“, sagte er lässig zum Auftakt. Eigentlich spielt er in der Band „Campfire Tape“, doch auf die Bühne der Alten Kirche ging er allein. Seine Songs kamen gut an. Er wechselte zwischen einem dynamischen, temperamentvollen und melancholischen Tonfall. Er beeindruckte durch seine expressive Stimme und dem nuancenreichen Gitarrenspiel.

Das darauffolgende Duo – die Sängerin Magdalena und er Pianist Lukas – wird in Erinnerung bleiben. Die außergewöhnliche tiefe Stimmlage, das rauchige dunkle Timbre und das beherrschte Volumen der Sängerin entfalteten sich ausdrucksvoll im Kirchenraum. Das dynamische und mitreißende Spiel des Pianisten begeisterte und wurde mit Szenen-Applaus gewürdigt. Mit großer Gestaltungskraft ließen sie ihre Musik klingen. Magdalena moderierte lässig und mit großer Frische auf Schwäbisch. Sie erklärte, dass sie eigene Interpretationen ausprobieren. Das kam gut an. Das Duo hatte eine starke Bühnenpräsenz. Jakob schloss sich dem Duo an und gemeinsam unterhielten sie das Publikum mit weiteren exzellenten Liedern. Magdalena und Jakob begeisterten mit ihren Stimmen.

Anna und Fiona brachten eine ganz andere Stimmung in die Alte Kirche. Mit einem Synthesizer, den sie zum ersten Mal dabei hatten, brachten sie elektroakustische Klänge in den Raum. Sie schreiben ihre Lieder selber. Es ging um die jugendlichen Themen der Liebe, der Freiheit, der Zukunft. Sie hatten sichtlich viel Spaß am Experimentieren.

Nach einer Umbaupause ging der Abend mit der noch neuen aber bereits sehr erfolgreichen Band „Mischa“ in die zweite Runde. Sehr theatralisch und dramatisch inszenierte die Sängerin ihren exzentrischen Auftritt. Mit Gesang und Tanz schrie sie aufgeladen gegen Biederkeit an. Der rockige Sound der Band war spektakulär. Man fühlte sich in eine hoch emotionale Klangwelt hineingerissen. Das Publikum tanzte und genoss diese Begegnung.

Die erste „Newcomer-Nacht“ war ein richtiger Erfolg: Man ist nun auf die nächste Ausgabe gespannt.