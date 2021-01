Alte Handys werden jetzt in der Sparkasse gesammelt

Die Sammelbox des Naturschutzbundes (Nabu) für gebrauchte Handys und Smartphones steht jetzt in der Kreissparkasse in Mengen und ist wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Zuvor hatte sie sich im Mengener Rathaus befunden, dass jetzt nur noch Ausnahmefällen und bei Terminvereinbarung für Einzelpersonen geöffnet wird. Das teilt die Nabu-Gruppe für Mengen, Hohentengen, Scheer und Ostrach mit.

„In Handys und Smartphons stecken wertvolle Metalle und Mineralien. Das gilt auch für die vielen, alten Geräte, die so in den Schubbladen herum liegen. Sie sind eine ungeahnte, stille Rohstoffreserve“, heißt es der Mitteilung. „Wer sie wieder zurück in den Kreislauf bringt, leistet einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.“ Bevor Interessierte alte Geräte abgeben, sollten sie daran denken, ihre privaten Daten zu löschen. Weitere Sammelstellen befinden sich im offenen Foyer im Rathaus Ostrach und in der Volksbank Scheer. Die Geräte werden zu einem spezialisierten Recyclingunternehmen gebracht. Die Vergütung aus dieser bundesweiten Sammelaktion kommt Renaturierungsprojekten des Nabu zugute.