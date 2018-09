Alte Häuser am Riedlinger Tor sollen weg

Die alten unansehnlichen Häuserfronten am Riedlinger Tor in Mengen (auf dem Foto rechts) sollen verschwinden. Die Stadt Mengen ist mittlerweile die Eigentümerin der Grundstücke und Gebäude an der Hauptstraße 61 bis 65 sowie Kreuzstraße 4 und 4/1. „Wir haben die Grundstücke gekauft, um uns das Areal zu sichern und private Fehlplanungen zu vermeiden“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Hier soll etwas Schönes und ins Stadtbild Passendes entstehen, wie beim Seniorenzentrum in der Oberstadt.“

Weil die Stadt aber nicht selbst bauen, sondern das Areal an einen privaten Investor verkaufen möchte, hat sich die Verwaltung nun bei den Räten grünes Licht für ein Investoren-Auswahlverfahren eingeholt. „Das Riedlinger Tor ist eine markante Ecke in der Stadt und erfordert eine sensible Behandlung“, so Kämmerer Holger Kuhn. Deshalb sei es sinnvoll, ein solches Verfahren durchzuführen, um den städtebaulichen und denkmalschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Das Verfahren soll von der Kommunalentwicklung GmbH organisiert werden, mit der die Stadt schon lange zusammen arbeitet. Zunächst wird Bebauungskonzept erstellt, das definiert, wie die Gebäude aussehen und wie sie genutzt werden sollen. In einem zweiten Schritt werden ausgewählte Investoren zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Bewertung erfolgt dann – analog zur Jurysitzung eines Architektenwettbewerbs – durch ein Gremium, dem auch Gemeinderäte angehören werden. Das Gremium wird einen Investor empfehlen, die Entscheidung zum Verkauf liegt letztendlich aber beim Gemeinderat. Die Honorarobergrenze für die Kommunalentwicklung GmbH liegt bei knapp 50 000 Euro.