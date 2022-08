„Alte Füchse“ suchen Kunstwerke im Fronwald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Juli waren die „Wander Füchse“ im Fronwald unterwegs. Auf der Suche nach versteckten Kunstwerken waren sie erfolgreich. Ein aus einem Stamm geschnitzter Tierkopf und eine hoch erhobene Hand, die aus dem in der Erde verwurzelten Stamm hervorragte, war beeindruckend. Die Wanderung ging mit nachdenklichen Gesprächen weiter, bis die schöne Aussicht auf die Zielfinger Seen zur Rast einlud. Auf der Terrasse unter dem grünen Dach vom Gasthaus Lamm wurde die Gruppe mit kühlen Getränken und gutem Essen verwöhnt. Bei guten Gesprächen wollte der Ausflug kein Ende nehmen.

Am Donnerstag, 8. September ist „Sauschwänzle pur“ als Halbtagesausflug angesagt. Abfahrtszeit/-ort: 11.20 Uhr Scheer, 11.30 Uhr Ennetach/Adler, 11.40 Uhr Mengen/Königsbergerstrasse, 11.50 Uhr Mengen/Friedhof, 12.00 Uhr Mengen/Viehmarktplatz. Im Mittelpunkt steht die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn und das Sauschwänzlemuseum. In der Traube in Kreenheinstetten gibt es einen Halt um bei guten Gesprächen zu stärken und den Ausflug harmonisch ausklingen zu lassen.

Anmelden bitte am 7. September im Fuchsbau oder telefonisch beim 1. Vorsitzenden Holger Burmester 07572 7653382.