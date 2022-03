Alte Füchse schauen optimistisch in den Sommer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Alten Füchse schauen wieder optimistischer in den Sommer und hoffen, dass die geplanten Ausflüge und die regelmäßigen Treffen stattfinden können. Pfarrer Heinz Leuze hielt eine von Emotionen getragene Totenehrung, die alle berührte. Stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser appellierte an die Seniorinnen und Senioren, Botschafter des Friedens und der Willkommenskultur zu sein, wenn die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in Mengen ankommen.

2020 war die letzte Versammlung gewesen, so berichtete Vorsitzender Burmester über zwei Vereinsjahre. Demnach konnten keine der damals angekündigten Aktivitäten stattfinden. Nur die Wanderfüchse konnten manche Wanderungen machen. 2021 konnten wenige Veranstaltungen stattfinden: der Besuch der Landesgartenschau in Überlingen, interessante Vorträge mit Fachärzten und ein kleines Schlachtplattenfest im engen Kreis Mitglieder.

Für das laufende Jahr kündigte Burmester einige Veranstaltungen an. Den Alten Füchsen werden Vorträge unter anderem zum Thema Energie und Reisevorträge über den Jakobusweg und die Transsibirischen Eisenbahn angeboten. Neurologe Dr. Oliver Neuhaus wird einen Vortrag über die Nach-Corona-Zeit halten. Eine Schifffahrt auf den Bodensee, eine Fahrt mit dem Sauschwänzlebahn und eine mehrtägige Reise ins Markgräflerland und ins Elsass stehen auf dem Programm.

Schatzmeister Georg Kessler zeigte auf, dass die Schließung des Fuchsbaus zu einem Defizit geführt habe, das jedoch mit Spenden und der Unterstützung der Stadt ausgeglichen werden konnte. Die Kassenprüferinnen Marianne Drescher und Anneliese Hecht attestierten dem Schatzmeister eine gute Kassenführung und empfahlen die Entlastung. Pfarrer Leuze führte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch: Sie viel einstimmig aus.

Schatzmeister Kessler erklärte, er wolle nach 15 Jahren das Amt in jüngeren Händen legen und dankte für das langjährige Vertrauen. Vorsitzender Burmester verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft und überreichte die Urkunde mit einem Geschenk. Auch wurden mit einem Blumenstrauß gedankt: Hedwig und Walter Hoppe, Gabi Späth, Luzia Steinhardt und Ilona Burmester.

Die Alten Füchse haben ihren Vorstand gewählt. Holger Burmester (1. Vorsitzender), Dorothea Mayer (2. Vorsitzende und Schatzmeisterin) und Anny Abt (Schriftführerin). Die Beiräte sind Ingrid Blender, Ilona Burmester, Gertrud Grom, Reinhold Hinder, Walter Hoppe, Georg Kessler, Ludwig Löw und Gerhard Mayer.