„Alte Füchse“ gehen auf Reise

In der letzten Juniwoche gingen die „Alten Füchse“ nach der Pandemie-Pause wieder auf die langersehnte Reise und genossen das gemeinsame Miteinander sehr. Das Ziel war die Landesgartenschau in Neuenburg/Rhein im Markgräfler Land. Höhepunkte gab es viele auf dieser Reise, wie die sehr gelungene Gartenschau und dort ein Treffen mit unserem MDL Klaus Burger. Sehr begierig wurde den Ausführungen bei der Führung in der Winzergenossenschaft Auggen gefolgt. Bei der anschließenden Verkostung hat der Auggener Wein neue Freunde gefunden. Die Stadt Staufen wurde den Füchsen durch einen hervorragenden Führer nahegebracht. Mit großen erstaunten Augen haben die Füchse die Auswirkung der risikoreichen Bohrung nach alternativen Energiequellen in der schönen Stadt Staufen in Augenschein nehmen können. Unglaubliche Kräfte wurden dabei freigesetzt. Pausen mit Bewirtung bei der Hin- und Rückreise durch den Schwarzwald und die gemeinsame Zeit an den Abenden mit guten Gesprächen, musikalischer Begleitung und Gesang haben die gemeinsame Zeit abgerundet und Lust auf mehr gemacht.